L’Olympique de Marseille pourrait une nouvelle fois se retrouver sous pression avant le mercato hivernal. Alors que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi préparent un nouveau plan financier pour leur passage devant la DNCG début décembre, la presse anglophone s’inquiète de possibles restrictions supplémentaires. Malgré les ventes réalisées durant l’été et les économies engagées, l’OM n’a toujours pas atteint l’ensemble de ses objectifs financiers. Une situation qui pourrait encore compliquer les ambitions de Bruno Genesio.

L’Olympique de Marseille aborde une période décisive, et pas uniquement sur le plan sportif. Alors que les hommes de Bruno Genesio viennent d’enchaîner cinq victoires consécutives en Ligue 1 pour remonter de la 17e à la 4e place, la direction olympienne doit désormais préparer un rendez-vous particulièrement important avec la DNCG.

Début décembre, Stéphane Richard et les dirigeants marseillais devront présenter un nouveau plan financier au gendarme du football français, dans l’espoir d’obtenir davantage de marge de manœuvre pour le mercato hivernal.

Mais la perspective de nouvelles restrictions continue de susciter des interrogations, y compris à l’étranger.

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La presse anglaise évoque de nouvelles sanctions possibles

Dans un article publié le 16 novembre↗, le média anglophone Get French Football News revient sur la situation économique particulièrement délicate de Marseille.

Sous le titre « Marseille anticipate further DNCG sanctions », que l’on peut traduire par « Marseille anticipe de nouvelles sanctions de la DNCG », le journaliste Luke Entwistle explique que le club se prépare à la possibilité de nouvelles mesures restrictives.

Le média s’appuie sur les informations de La Provence, selon lesquelles la masse salariale de l’OM, pourtant fortement réduite durant l’été, resterait supérieure au niveau attendu par l’instance.

Une situation qui pourrait limiter les possibilités de recrutement en janvier.

Selon le média anglophone, la direction marseillaise espère désormais convaincre la DNCG que les efforts réalisés, associés à un nouveau plan financier, permettent d’envisager certains renforts.

L’objectif serait d’obtenir un encadrement moins contraignant plutôt que de subir un nouveau mercato sans recrutement.

À ce stade, aucune nouvelle sanction n’a été prononcée. Les restrictions supplémentaires évoquées restent un risque anticipé par le club, et non une décision déjà prise.

Lorenzi n’a toujours pas pu recruter depuis son arrivée

C’est l’un des éléments particulièrement soulignés par Get French Football News. Depuis sa nomination à la direction sportive, Grégory Lorenzi n’a toujours pas été en mesure de réaliser le moindre recrutement.

L’ancien responsable sportif de Brest a pourtant été chargé de préparer le renouvellement de l’effectif marseillais et d’accompagner le projet de Bruno Genesio.

Mais les mesures décidées par la DNCG en juin dernier ont profondément conditionné son premier mercato.

L’instance avait notamment imposé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, obligeant Marseille à revoir ses ambitions sur le marché des transferts.

La direction avait alors multiplié les départs, notamment ceux de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli, afin de réduire ses dépenses et de dégager des recettes.

Malgré ces efforts, l’OM n’a pas retrouvé toute la liberté financière espérée.

Pour Lorenzi, le prochain passage devant la DNCG sera donc déterminant : il pourrait enfin lui permettre de concrétiser plusieurs pistes étudiées depuis l’été.

Stéphane Richard reconnaît le risque d’une nouvelle sanction

La direction olympienne ne cache pas les difficultés rencontrées.

Dans un entretien accordé à La Provence, le président Stéphane Richard a reconnu qu’une nouvelle sanction était envisageable, tout en affichant sa volonté d’en limiter la portée.

Il a notamment déclaré :

« Il y aura probablement une sanction, mais nous ferons tout ce qui est possible pour qu’elle soit la plus limitée possible, et j’y veillerai. »

Un constat qui traduit les incertitudes entourant la prochaine audition du club.

Mais le président marseillais espère également faire valoir les efforts accomplis depuis plusieurs mois.

La direction travaille notamment sur de nouvelles économies salariales. Des discussions auraient été engagées avec plusieurs joueurs pour réaménager certains contrats et réduire les charges du club.

En parallèle, l’OM cherche à développer ses recettes commerciales, notamment grâce à ses partenariats, au naming du Vélodrome et au futur contrat avec Adidas.

Comme nous l’expliquions dans notre précédent article sur le plan présenté à la DNCG↗, l’objectif des dirigeants est de retrouver une certaine liberté sans compromettre le redressement économique engagé.

Trois renforts espérés, mais un mercato encore incertain

Malgré ces difficultés, Grégory Lorenzi et la cellule de recrutement travaillent déjà sur plusieurs dossiers.

Selon les informations de La Provence, trois profils sont particulièrement recherchés : un défenseur central, un milieu box-to-box et un avant-centre.

Le club privilégierait notamment des joueurs connaissant déjà la Ligue 1 et susceptibles de rejoindre Marseille sous la forme de prêts.

Une stratégie destinée à limiter les indemnités de transfert et l’impact immédiat des opérations sur les finances olympiennes.

Mais la volonté de recruter ne signifie pas que le club disposera automatiquement des moyens nécessaires.

Même un prêt peut générer de nouvelles charges salariales et nécessiter une marge suffisante dans le cadre fixé par la DNCG.

Le président Stéphane Richard a d’ailleurs rappelé que la direction souhaitait recruter cet hiver uniquement si les conditions le permettaient.

L’OM pourrait donc se retrouver dans une situation paradoxale : avoir identifié ses besoins sportifs sans disposer de la liberté nécessaire pour y répondre.

Vendre un cadre pour débloquer le mercato ?

Une autre solution pourrait consister à réaliser une vente importante dès janvier.

Selon les informations de L’Équipe, Marseille pourrait être contraint d’étudier des offres pour plusieurs joueurs afin de poursuivre la réduction de sa masse salariale↗.

Les noms de Pierre-Emile Højbjerg et Igor Paixão reviennent notamment dans les médias étrangers.

Le milieu danois suscite un intérêt persistant en Italie, particulièrement du côté de la Fiorentina et de la Juventus.

Une éventuelle vente permettrait à l’OM de percevoir une indemnité de transfert tout en réduisant sa masse salariale.

Mais elle représenterait également une perte sportive importante pour Bruno Genesio.

D’autant que la direction ne souhaite pas forcément bouleverser son effectif dès janvier, alors que l’équipe vient de retrouver une dynamique positive.

Le principal chantier de réduction des plus gros salaires serait plutôt envisagé pour l’été prochain.

Une vente hivernale reste donc une possibilité, mais elle n’est pas nécessairement la solution privilégiée par les dirigeants.

Genesio pourrait-il revivre un mercato sans renfort ?

C’est désormais l’une des principales interrogations autour de l’avenir sportif immédiat de l’OM.

Après un début de saison catastrophique, Bruno Genesio a réussi à transformer son équipe, qui reste sur cinq victoires consécutives en championnat.

Mais l’entraîneur olympien connaît également les limites de son effectif.

La récente opération d’Emerson Palmieri a notamment réduit les solutions disponibles dans le couloir gauche, tandis que plusieurs secteurs manquent toujours de profondeur.

À l’approche de la deuxième partie de saison, Marseille devra également composer avec l’enchaînement des rencontres en Ligue 1, en Ligue Europa et en Coupe de France.

Dans ces conditions, la possibilité d’un nouveau mercato sans renfort représenterait une difficulté supplémentaire pour Genesio.

Le club pourrait alors être contraint de s’appuyer davantage sur ses jeunes joueurs et sur les solutions déjà présentes dans l’effectif.

Une perspective qui pourrait notamment offrir davantage d’opportunités à certains éléments comme Alexi Koum, mais qui limiterait les possibilités de renforcer immédiatement le groupe.

Début décembre, un rendez-vous qui peut tout changer

Le prochain passage devant la DNCG sera donc déterminant pour la stratégie marseillaise.

Trois grandes possibilités se dessinent : un assouplissement permettant quelques recrutements, le maintien de restrictions importantes ou des mesures supplémentaires si les garanties financières présentées étaient jugées insuffisantes.

Pour le moment, aucune décision ne permet de privilégier définitivement l’un de ces scénarios.

Mais l’inquiétude relayée par Get French Football News confirme que les difficultés économiques de Marseille suscitent désormais l’attention au-delà des frontières françaises.

Après un été sans aucune recrue, Grégory Lorenzi espère enfin pouvoir renforcer l’effectif de Bruno Genesio. Mais malgré les ventes et les économies réalisées, la DNCG pourrait encore conditionner l’ensemble des ambitions marseillaises pour janvier.

Un rendez-vous crucial pour l’OM, qui doit désormais trouver le moyen de concilier son redressement sportif et ses obligations financières.