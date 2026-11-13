Alors que l’Olympique de Marseille pourrait être contraint de vendre plusieurs joueurs lors du prochain mercato hivernal, la presse espagnole s’inquiète de l’effondrement économique du football français. Dans une longue enquête publiée jeudi, le quotidien AS revient sur la crise des droits TV qui frappe la Ligue 1 et fragilise ses clubs. Une situation qui éclaire les difficultés actuelles de l’OM, toujours sous surveillance de la DNCG malgré les efforts financiers réalisés cet été.

Les problèmes financiers de l’Olympique de Marseille ne sont pas uniquement liés à sa gestion interne. Ils s’inscrivent également dans une crise économique qui touche l’ensemble du football français depuis plusieurs années.

Dans une enquête publiée le 12 novembre↗, le quotidien espagnol AS dresse un constat particulièrement préoccupant sur l’évolution des droits audiovisuels de la Ligue 1.

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Sous le titre « Ruina en Francia: las TV colapsan », que l’on peut traduire par « Ruine en France : effondrement du marché télévisuel », le journaliste Andrés Onrubia revient sur les décisions qui ont progressivement affaibli le modèle économique du championnat français.

Une situation dont l’OM subit aujourd’hui les conséquences, alors que son propriétaire Frank McCourt souhaite réduire les pertes du club.

De plus d’un milliard d’euros à une crise historique

Le contraste est saisissant. En 2018, la Ligue de football professionnel annonçait un contrat historique avec Mediapro, valorisé à environ 1,15 milliard d’euros par saison pour le cycle 2020-2024.

Un accord qui devait permettre au championnat français de changer de dimension économique et de se rapprocher de ses concurrents européens.

Mais le projet a rapidement tourné au fiasco. Après seulement quelques mois de diffusion, Mediapro a été incapable de respecter ses engagements financiers. L’accord a été interrompu en décembre 2020, plongeant les clubs dans une profonde incertitude.

L’arrivée d’Amazon, puis celle de DAZN, n’ont pas permis de retrouver les recettes espérées.

L’échec de DAZN en 2025 a finalement poussé la Ligue à développer sa propre chaîne, Ligue 1+, dont les revenus dépendent notamment du nombre d’abonnés.

Selon Le Monde, les recettes de Ligue 1+ pour la saison 2026-2027 sont estimées autour de 150 millions d’euros, un niveau particulièrement faible au regard des ambitions passées.

Ces montants ne constituent pas une comparaison strictement équivalente avec l’ancien contrat Mediapro, qui concernait un ensemble de droits audiovisuels. Ils illustrent néanmoins la réduction des revenus garantis aux clubs français.

L’OM a touché 90 millions d’euros grâce à CVC

L’enquête du quotidien espagnol revient également sur un autre dossier sensible : l’accord conclu entre la LFP et le fonds d’investissement CVC en 2022.

Pour obtenir rapidement des liquidités, le football français avait accepté de céder 13 % des revenus commerciaux concernés en échange d’un apport de 1,5 milliard d’euros.

Selon AS, l’Olympique de Marseille a reçu 90 millions d’euros dans le cadre de cet accord, soit le même montant que l’Olympique Lyonnais. Le PSG avait bénéficié d’une enveloppe de 200 millions d’euros.

Cette opération a permis aux clubs de bénéficier immédiatement de ressources financières importantes, mais elle a également réduit leur part des recettes commerciales futures.

Le média espagnol souligne les interrogations soulevées par ce montage, notamment sur sa durée et ses conséquences à long terme pour les clubs français.

L’accord CVC n’explique toutefois pas, à lui seul, les difficultés financières actuelles de Marseille. Le niveau des dépenses, la masse salariale et les résultats sportifs constituent également des facteurs déterminants.

McCourt contraint de réduire les dépenses de l’OM

Cette crise intervient alors que l’OM doit poursuivre son redressement économique.

Comme nous l’expliquions récemment sur FCM, de nouvelles ventes pourraient être nécessaires dès janvier↗.

Selon L’Équipe, les efforts réalisés durant le mercato estival n’auraient pas permis d’atteindre l’ensemble des objectifs financiers du club.

La masse salariale aurait pourtant déjà été réduite de 30 à 35 %, selon les indications communiquées par le président Stéphane Richard après le mercato.

Malgré ces économies, Marseille doit de nouveau présenter sa situation devant la DNCG, fin novembre ou début décembre.

Le manque de visibilité sur les droits TV complique évidemment la construction d’un budget stable.

Contrairement aux clubs anglais, qui bénéficient de contrats audiovisuels beaucoup plus importants, les formations françaises doivent composer avec des recettes nettement inférieures.

Pour un club comme l’OM, dont les ambitions sportives nécessitent des investissements importants, cette situation renforce la dépendance aux ventes de joueurs et aux recettes européennes.

La crise des droits TV accentue donc les difficultés marseillaises, même si elle ne dispense pas la direction de maîtriser ses propres charges.

Un nouvel appel d’offres décisif pour le football français

La situation pourrait néanmoins évoluer dans les prochaines semaines.

Le 3 novembre, la LFP a officiellement lancé un nouvel appel à candidatures pour les droits audiovisuels de la Ligue 1, portant sur les cinq saisons 2027-2028 à 2031-2032.

Cette consultation propose deux possibilités aux diffuseurs : acquérir les droits de l’intégralité des rencontres ou devenir le distributeur exclusif de Ligue 1+.

Plusieurs groupes internationaux, parmi lesquels Disney, Netflix, Amazon et Paramount, ont été évoqués dans les discussions autour de ce marché.

Cela ne signifie pas qu’ils déposeront nécessairement une offre.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 3 décembre 2026. Un premier résultat est attendu dès le lendemain, selon les modalités annoncées lors du lancement de la consultation.

L’enjeu est considérable : retrouver des recettes plus importantes, mais également offrir aux clubs une meilleure visibilité financière sur plusieurs saisons.

Un éventuel nouveau contrat ne résoudrait toutefois pas immédiatement les contraintes budgétaires de l’OM pour janvier 2027.

Le paradoxe de l’OM : gagner sur le terrain, vendre pour survivre financièrement ?

Cette situation constitue un véritable paradoxe pour Bruno Genesio.

Après un début de saison catastrophique, l’entraîneur marseillais vient d’enchaîner cinq victoires consécutives en Ligue 1, permettant à l’OM de passer de la 17e à la 4e place du classement.

Mais cette dynamique sportive ne garantit pas une amélioration immédiate des finances du club.

La direction pourrait même être amenée à vendre un joueur important pour obtenir davantage de marge de manœuvre au mercato↗.

Les situations de Pierre-Emile Højbjerg et d’Igor Paixão, régulièrement évoquées dans la presse étrangère, illustrent cette difficulté.

Le premier possède un salaire important, tandis que le second représente une valeur marchande susceptible d’attirer des propositions intéressantes.

Mais se séparer de joueurs importants pourrait affaiblir l’équipe et compromettre ses ambitions européennes, qui constituent justement une source potentielle de revenus supplémentaires.

L’enquête du quotidien AS rappelle ainsi que les difficultés financières de Marseille dépassent le seul cadre de la DNCG.

Entre l’effondrement des droits TV, la nécessité de réduire les dépenses et les ambitions sportives retrouvées, l’OM doit trouver un équilibre particulièrement délicat.

Le prochain mercato hivernal pourrait en être la première conséquence concrète.