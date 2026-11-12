L’Olympique de Marseille pourrait vivre un mercato hivernal particulièrement délicat. Alors que les objectifs financiers fixés cet été n’ont pas été totalement atteints, le club doit repasser devant la DNCG début décembre. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille, notre journaliste Nicolas Filhol explique pourquoi ce rendez-vous pourrait conditionner la deuxième partie de saison. Il évoque notamment un scénario : accepter une vente importante pour obtenir l’autorisation de recruter deux ou trois joueurs en prêt.

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Malgré cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une quatrième place retrouvée, l’OM reste confronté à une situation financière préoccupante. La direction marseillaise doit poursuivre ses efforts pour réduire sa masse salariale, au risque de fragiliser l’effectif de Bruno Genesio.

Comme l’a récemment rappelé notre analyse des nouvelles contraintes de la DNCG↗, la question des départs pourrait revenir au premier plan dès janvier.

Dans une vidéo consacrée à la situation financière de l’OM, Nicolas Filhol, journaliste de Football Club de Marseille, insiste sur l’importance du prochain rendez-vous avec le gendarme financier du football français.

« L’urgence immédiate, c’est le prochain passage devant la DNCG »

Pour Nicolas Filhol, la principale interrogation concerne la capacité du club à négocier une marge de manœuvre sur le marché des transferts, alors que les objectifs de ventes et de réduction salariale n’ont pas été entièrement respectés.

« L’urgence immédiate, c’est le prochain passage devant la DNCG début décembre. L’objectif n’est pas atteint en termes de ventes. L’objectif fixé par rapport à la baisse de la masse salariale n’a pas été atteint. Comment l’OM va-t-il réussir à négocier une possible ouverture à un recrutement lors du mercato d’hiver sachant qu’ils n’ont pas atteint ce premier objectif ? C’est une question qui se pose. Peut-être que l’OM devra aussi vendre de nouveau en janvier, à condition de pouvoir recruter, je pense que c’est peut-être ça la condition sine et qua none »

Cette analyse rejoint les inquiétudes exprimées ces derniers jours dans L’Équipe. Le quotidien sportif évoque la possibilité de nouvelles ventes cet hiver pour permettre au club de respecter ses engagements financiers.

Le président Stéphane Richard avait déjà reconnu en septembre que les efforts réalisés durant l’été étaient insuffisants, malgré une réduction importante de la masse salariale. Nous avions détaillé ses explications sur les contraintes de la DNCG et le mercato↗.

« Ça va être un moment très important pour la saison de l’OM » https://t.co/xYae6Y7JaM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 11, 2026↗

Un gros départ contre deux ou trois prêts ?

Pour Bruno Genesio, l’enjeu dépasse la simple question financière. L’entraîneur marseillais dispose d’un effectif restreint, notamment à certains postes, et pourrait avoir besoin de renforts pour poursuivre la remontée de l’OM.

Nicolas Filhol évoque ainsi la possibilité d’un compromis entre les impératifs économiques du club et les besoins sportifs de l’entraîneur.

« Ce passage devant la DNCG est vraiment très important pour connaître la fin de la saison car on voit bien qu’il y a des manques à certains postes : latéral droit, ailier droit, peut-être un défenseur central. Peut-être que Genesio sera ouvert à un gros départ s’il peut faire deux ou trois prêts dans le même temps avec une baisse de la masse salariale. A voir ce qui sera négocié avec la DNCG mais ce sera un moment très important »

L’hypothèse d’un départ majeur accompagné de plusieurs arrivées en prêt constituerait donc une solution envisageable. Elle permettrait à l’OM de réduire ses charges tout en apportant de nouvelles possibilités à Genesio.

Mais aucun accord avec la DNCG ne garantit aujourd’hui un tel scénario. Les discussions à venir devront déterminer si Marseille peut envisager des renforts et dans quelles conditions.

Selon les dernières informations de L’Équipe sur le mercato hivernal↗, les dirigeants pourraient devoir étudier des offres pour certains joueurs importants, sans qu’un départ soit pour le moment acté.

L’OM se retrouve ainsi devant un choix particulièrement sensible : poursuivre son redressement financier sans compromettre la dynamique sportive retrouvée. Le passage devant la DNCG début décembre pourrait être déterminant pour l’avenir immédiat de l’équipe de Bruno Genesio.