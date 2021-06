OM : La promesse de McCourt pour ce mercato !

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt a de nouveau rencontré les groupes de supporters marseillais cette semaine. L’homme d’affaire américain leur a notamment promis de construire une belle équipe durant ce mercato.

De retour sur Marseille, Frank McCourt a rencontré les dirigeants des associations de supporters. Le bostonien était accompagné de Pablo Longoria. Les deux hommes ont tout notamment même promis aux supporters qu’ils étaient en train de préparer « une très belle équipe la saison prochaine, » rapporte ainsi RMC Sport. L’actionnaire principale du club olympien a par ailleurs fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de vendre le club.

Ce sont des FAKE NEWS ! — McCourt

A lire aussi : Vente OM : Les déclarations de Macron mettent le feu aux réseaux sociaux

« J’en ai marre de le répéter, mais je le dis une dernière fois : l’OM n’est pas à vendre ! Toutes les rumeurs au sujet d’une vente ou d’une ouverture du capital sont des fake news. Nous avons l’argent qu’il faut et je suis là pour l’OM ! » Mc Court – Source: RMC Sport (10/06/2021)

Le consultant de Maritima Jacques Bayles a récemment confié avoir des informations sur des négociations concernant une future vente de l’Olympique de Marseille :

je ne dis pas que c’est fait, mais je peux dire qu’il y a des négociations en cours — Bayle

« Quand je ne sais pas, je me tais. Après j’ai commencé à avoir des informations. J’ai commencé à avoir des infos sans les demander. Tu ne peux pas croire tout le monde mais il y a des gens qui ont quand même un peu plus de crédit que d’autres, des personnes qui sont dans le football et d’autres qui ne sont pas dans ce milieu. Aujourd’hui je ne dis pas que c’est fait, mais je peux dire qu’il y a eu des négociations et qu’il y a encore des négociations en cours. Ça je le sais même si je n’ai pas de preuves écrites. mais ce sont des gens fiables que je connais depuis très longtemps. Ces négociations se font avec les saoudiens. Je ne sais pas ce qui va arriver mais un organigramme est en train de se préparer. Je ne suis pas en capacité de donner des dates, je ne dis pas que c’est vendu, mais pour l’olympique de Marseille ça va être difficile, les bilans financiers vont arriver fin juin, et on parle de bilans catastrophiques. J’ai pas l’habitude de raconter n’importe quoi, mais en dix jours j’ai pu avoir plusieurs informations qui se sont vérifiées, et j’écoute les gens qui me l’ont dit car ce sont des gens que j’apprécie depuis longtemps et je ne vois pas leur intérêt de me raconter ça, à manipuler » Jacques Bayle – Source : FootballClub de Marseille (31/05/2021)