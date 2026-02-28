OM : La promesse de Quinten Timber !

À la veille d’un match décisif face à Lyon, Quinten Timber a pris la parole en conférence de presse. Le milieu de terrain de l’OM a dressé un premier bilan de son adaptation et affiché ses ambitions, dans un contexte sportif tendu pour les Marseillais.

De retour d’une semaine de stage à Marbella, les joueurs de l’OM préparent un rendez-vous crucial dans la course au podium de Ligue 1. Dimanche, les hommes de Habib Beye accueillent Lyon dans un match à fort enjeu. Battus à Brest (0-2) lors de la précédente journée, les Olympiens restent sur quatre rencontres consécutives sans victoire en championnat.

Désormais quatrièmes, les Marseillais comptent cinq points de retard sur leur adversaire lyonnais. Une nouvelle contre-performance au Vélodrome fragiliserait encore davantage leurs ambitions de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

« Vous n’avez pas encore vu la moitié de mes capacités » Quinton Timber #OM pic.twitter.com/GgypP3MmPh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2026

Quinten Timber affiche ses ambitions

Présent face aux médias ce samedi, Quinten Timber est revenu sur ses premières semaines sous le maillot marseillais. Le milieu néerlandais, arrivé il y a un mois, a évoqué son adaptation et sa marge de progression.

« Cela fait un mois que je suis ici, même si cela m’a paru plus long. J’ai déjà disputé des matchs importants et je suis très heureux d’être dans ce club. Beaucoup de choses se sont passées. Si je repense aux derniers matchs, je pense que je peux apporter plus de buts et de passes décisives. Vous n’avez pas encore vu la moitié de mes capacités. Je suis heureux d’être ici. »

Un message clair, alors que l’OM peine à retrouver de l’efficacité offensive ces dernières semaines. L’apport du milieu dans les trente derniers mètres est attendu pour relancer une dynamique fragilisée. Face à Lyon, la performance de Quinten Timber sera scrutée, dans un match qui pourrait peser lourd dans la hiérarchie du haut de tableau de Ligue 1.