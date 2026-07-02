OM : la raison qui a poussé Bruno Genesio à choisir Marseille malgré la Ligue des champions avec Lille…

La nomination de Bruno Genesio sur le banc de l’OM a surpris, alors que le technicien sortait de deux saisons réussies avec le LOSC, conclues par une qualification en Ligue des champions. Selon La Provence, son choix s’expliquerait en grande partie par un contexte devenu difficile en interne à Lille.

Des tensions avec Olivier Létang auraient pesé dans son départ

Officiellement nommé entraîneur de l’OM ce mercredi, Bruno Genesio s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en juin 2028. À 59 ans, il succède à Habib Beye, dont le départ a été acté la veille par la direction marseillaise.

L’arrivée de l’ancien entraîneur du LOSC a suscité des interrogations. Beaucoup s’étonnaient de le voir quitter un club qualifié pour la Ligue des champions afin de rejoindre l’OM, qui disputera la Ligue Europa lors de la saison 2026-2027.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Selon les informations de La Provence, les raisons de ce choix seraient avant tout liées à sa situation en interne à Lille. Le quotidien régional explique que les relations entre Bruno Genesio et le président Olivier Létang se seraient régulièrement révélées très tendues au cours de leur collaboration, même si elles se seraient quelque peu apaisées ces derniers mois.

Toujours selon La Provence, le dirigeant nordiste aurait été particulièrement impliqué dans le fonctionnement sportif du club. Plusieurs décisions prises lors des périodes de mercato n’auraient notamment pas été validées par le technicien, avec des recrues qui n’étaient ni attendues par son staff ni jugées adaptées à ses besoins.

Un nouveau contexte à construire avec l’OM

À Marseille, Bruno Genesio découvrira un environnement différent. Si l’OM devra également composer avec des contraintes économiques et la nécessité de générer des recettes sur le marché des transferts, l’organisation sportive marseillaise entend lui offrir des conditions de travail plus favorables.

Selon les éléments rapportés par La Provence, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard devraient œuvrer pour accompagner le nouvel entraîneur dans la construction de son effectif. Le technicien aura désormais la mission de maintenir l’OM parmi les équipes de tête en Ligue 1 tout en préparant une campagne ambitieuse en Ligue Europa.

Le choix de Bruno Genesio apparaît ainsi moins dicté par le niveau de compétition européenne que par la perspective d’évoluer dans un contexte de travail qu’il espère plus en adéquation avec ses méthodes. Les difficultés relationnelles évoquées par La Provence apportent un éclairage sur une décision qui avait surpris au moment de son officialisation.