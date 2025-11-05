OM : La réaction de Nayef Aguerd sur l’arbitrage “injuste”

L’Olympique de Marseille s’est incliné mercredi soir face à l’Atalanta Bergame (0-1) au Vélodrome, lors de la 4e journée de Ligue des champions. Une défaite frustrante pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont concédé un but tardif après une action confuse, laissant place à la controverse. Au micro de Canal+, Nayef Aguerd n’a pas caché sa colère face à la décision arbitrale.

Aguerd pointe du doigt le manque d’équité de l’arbitre

Le défenseur central marocain a tenu à exprimer son incompréhension après la rencontre. « Je suis quelqu’un qui n’aime pas parler des arbitres, mais aujourd’hui, il doit au moins être juste et aller checker (le VAR). C’est un match important, c’est la Ligue des champions, et il ne veut même pas aller voir s’il y a penalty, et on prend un but à la fin… C’est dur de trouver les mots. »

Cette action litigieuse a suscité la frustration du camp marseillais, alors que le club phocéen espérait décrocher un résultat positif pour relancer sa campagne européenne. En dépit d’une prestation sérieuse, l’OM a été puni dans les dernières minutes, confirmant un début de parcours difficile dans la compétition.

"L'arbitre doit être juste et aller vérifier à la vidéo. C'est dur de trouver les mots" - La réaction de Nayef Aguerd suite à la défaite de l'OM à domicile face à l'Atalanta

Un groupe diminué mais confiant pour la suite

Au-delà de la polémique, Aguerd a aussi évoqué les difficultés actuelles de son équipe : « Il y a beaucoup de matches, de l’enchaînement, des joueurs blessés… On a un groupe formidable et avec du talent. Mais si aujourd’hui il y avait les joueurs qui nous manquaient, à l’image de Kondo (Kondogbia), Leo (Balerdi) ou Medina… Si on est complets, on fait mal. Mais on ne va pas se chercher d’excuses et continuer à travailler. »

Malgré trois revers à domicile, le défenseur reste optimiste : « Non, ce n’est pas compliqué. J’ai confiance en ce groupe, en notre coach, on l’a montré plusieurs fois. Oui, on n’a pas le droit d’avoir ces trois défaites à Marseille, mais il y a encore beaucoup de matches. On va renverser ça. »

Avec ce revers, l’OM compromet sérieusement ses chances de qualification, mais le discours d’Aguerd illustre une volonté de rebondir. L’équipe de De Zerbi devra désormais réagir rapidement pour espérer poursuivre son aventure européenne.