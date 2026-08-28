OM : La réaction de Richard et Lorenzi suite au tirage de Ligue Europa !

L’Olympique de Marseille connaît désormais ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue Europa. Un tirage accueilli avec satisfaction par la direction olympienne. Le président de l’OM s’est réjoui du retour du club sur la scène européenne, tandis que Grégory Lorenzi a insisté sur la qualité des affiches à venir.

« L’OM aime l’Europe »

Après le tirage au sort de la Ligue Europa, le président de l’OM a affiché son enthousiasme au micro de Canal+.

« Je suis heureux d’offrir ces compétitions européennes aux supporters de l’OM. L’OM aime l’Europe et a une longue tradition de jouer ces compétitions européennes. C’est d’abord un bonheur, on a des déplacements prestigieux avec des stades avec ambiances formidables. »

Marseille devra notamment se déplacer à Leverkusen, au Celtic Glasgow, à Sturm Graz et sur la pelouse du Besiktas. À domicile, l’OM recevra l’Olympiacos, Anderlecht, le Celta Vigo et le Levski Sofia.

Lorenzi : « Il n’y a pas de bon ou mauvais tirage »

Présent lui aussi après le tirage, le directeur sportif Grégory Lorenzi s’est montré mesuré mais enthousiaste devant le programme européen réservé aux Marseillais.

« Je pense qu’il n’y a pas de bon ou mauvais tirage, je pense que ce sera une compétition intéressante à jouer avec de belles équipes, on espère être à la hauteur de ces affiches, et j’espère qu’on arrivera à faire plaisir à nos supporters. »

L’OM retrouvera donc une compétition qui occupe une place particulière dans son histoire européenne, avec plusieurs déplacements dans des stades réputés pour leur ambiance.

Reste désormais à Bruno Genesio et son groupe à répondre sur le terrain et à tenter d’aller le plus loin possible dans une Ligue Europa qui offrira déjà quelques belles affiches dès la phase de ligue.