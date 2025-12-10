OM : La réaction de Riolo suite à la victoire en Ligue des Champions…

La victoire de l’Olympique de Marseille mardi soir face à l’Union Saint-Gilloise a marqué les esprits, notamment par la prestation individuelle de Mason Greenwood. Au lendemain de cette rencontre européenne, Daniel Riolo a livré une analyse appuyée sur la performance de l’attaquant marseillais, mettant en avant son rôle déterminant dans le succès de l’OM en Ligue des Champions.

Dans l’émission où il intervenait, le journaliste n’a pas cherché à nuancer son propos. Sa déclaration, factuelle et directe, souligne l’importance du joueur anglais dans ce match clé pour le club phocéen : « Avant d’arriver au sentiment final, le soulagement, la comptabilité. Tu ne sais jamais quel genre de composition il va mettre, j’étais content du 4-3-3 aligné avec Weah comme latéral droit. C’est bien quand un collectif tourne, on s’interrogeait sur l’implication. La réaction des marseillais m’a plu. On ne m’empêchera jamais de penser que quand tu as un joueur au-dessus du lot cela fait la différence. Ce soir, l’OM doit son salut à Greenwood, qui est un joueur à part qui fait la décision. Il n’a pas seulement été buteur, mais il a été bon tout le match et c’est grâce à lui que l’OM a gagné ce soir… et il ne faut pas avoir honte de le dire ! »

🔵⚪ @DanielRiolo : “Quand tu as des joueurs au-dessus du lot, ça peut faire la différence. Ce soir, l’OM doit certainement son salut à Greenwood qui est un joueur à part. C’est grâce à lui que Marseille a gagné.” pic.twitter.com/zaqzjGD8kY — After Foot RMC (@AfterRMC) December 9, 2025

Greenwood, facteur X selon Riolo

Cette sortie médiatique de Daniel Riolo met en lumière ce que de nombreux observateurs ont également constaté : Mason Greenwood a pesé sur le match bien au-delà de son simple rôle de buteur. Dans le discours du journaliste, l’idée est claire : lorsqu’un joueur évolue à un niveau supérieur au reste du collectif, il change le cours d’une rencontre. Et selon lui, c’est exactement ce qu’il s’est produit lors de cette victoire de l’OM.

Le match face à l’Union Saint-Gilloise, disputé dans le cadre de la Ligue des Champions, revêtait une importance particulière pour le club marseillais. L’analyse de Daniel Riolo insiste d’ailleurs sur la dynamique collective aperçue, mais surtout sur la capacité d’un joueur à faire basculer une rencontre à lui seul.

Pour l’Olympique de Marseille, ce succès constitue un signal fort. La sortie médiatique de Daniel Riolo ne fait que renforcer cette lecture : l’OM peut s’appuyer sur un Mason Greenwood décisif et influent dans les grands rendez-vous. Une réalité que le journaliste assume pleinement, allant jusqu’à conclure qu’« il ne faut pas avoir honte de le dire ».