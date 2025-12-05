OM : la réaction lucide de Leonardo Balerdi après la défaite à Lille

L’Olympique de Marseille a vécu une nouvelle soirée difficile en s’inclinant face au LOSC lors de cette 15e journée de Ligue 1. Une prestation pauvre dans le jeu, insuffisante dans l’intensité, et qui laisse l’équipe de Roberto De Zerbi engluée dans le doute. À la fin de la rencontre, Leonardo Balerdi s’est présenté au micro de beIN Sports pour livrer une analyse honnête et sans détour. Le défenseur argentin n’a pas cherché d’excuses, pointant directement les manques du collectif marseillais.

Face à des Lillois mieux organisés et plus agressifs, l’OM n’a jamais semblé en mesure de maîtriser son match. Une impression confirmée par Balerdi, qui a regretté la première période totalement manquée des siens : « La première mi-temps, on n’a pas fait les choses bien. » Le défenseur reconnaît également que, malgré une légère réaction après la pause, Marseille est resté trop loin du niveau requis : « La deuxième on a essayé un peu plus, mais on n’était pas présents… »

Un constat sévère sur l’attitude et le niveau de l’équipe

Cette lucidité traduit le malaise actuel de l’équipe, qui peine à mettre en place les principes de jeu souhaités par De Zerbi. Pour Balerdi, les joueurs savent exactement ce qui ne fonctionne pas : « On peut faire de meilleures choses, il faut revoir ce match parce qu’il faut améliorer beaucoup de choses. » Un message qui va dans le sens d’une remise en question globale, nécessaire après une nouvelle contre-performance à l’extérieur.

Interrogé sur une éventuelle pression qui pèserait sur le groupe, l’Argentin a balayé cette idée : « Non ce n’est pas la pression, il faut s’améliorer sur le terrain. » Plus inquiétant encore, Balerdi pointe un manque d’agressivité et d’intentions : « On n’a pas pressé, je ne sais pas, on doit montrer un signal. »