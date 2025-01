OM : La recherche du grantatakan, une décennie de mauvais choix

Depuis près d’une décennie maintenant, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à trouver son buteur qui prendra la suite d’André-Pierre Gignac. Retour sur les arrivées à ce poste qui se sont enchaînés sans réussir s’imposer.

A la recherche du grantatakan aurait pu être le titre du film revenant sur la dernière décennie de l’Olympique de Marseille. Chaque été, chaque hiver durant les mercato, les rumeurs affluent à ce poste. Les supporters, souvent hypés par les profils et les highlights qui tournent sur les réseaux sociaux n’ont même plus le temps de s’attacher à ces numéros 9 qu’ils quittent déjà le club.

Wahi déjà sur le départ

Cette année, avec le trio Benatia / De Zerbi / Longoria, on trouve enfin de la stabilité sportive. Seulement, même cette direction qui semble sur la bonne voie n’a pas réussi à installer un buteur star pour plus de quelques mois. L’une des têtes de gondole de ce mercato d’été fût Elye Wahi. L’attaquant passé par le RC Lens et le MHSC arrivait contre un gros chèque et avec un fort potentiel.

Seulement, les premiers matchs ont été plus que difficiles, forçant donc Roberto De Zerbi à revoir sa copie et installer définitivement Neal Maupay. Les blessures l’ont récemment éloigné des terrains et son but face au Havre n’y aura rien changé : Elye Wahi devrait signer dans les prochains jours à Francfort pour prendre la succession de Marmoush.

Gignac, le dernier vrai numéro 9

Depuis 2015, soit il y a 10 ans, l’OM n’a pas vraiment réussi à installer un buteur de haut standing plus d’une saison. Avec le départ de Gignac, les Marseillais avaient trouvé la belle affaire Bafetimbi Gomis en 2016, juste avant l’arrivée de Franck McCourt. Finalement, l’ancien international français n’aura pas enchaîné avec une deuxième saison malgré des performances plus que satisfaisantes.

Le duo Mitroglou / Germain a plus que déçu et leur successeur Pipa Benedetto aura eu le blues du pays avec l’épidémie du Coronavirus. Milik, attaquant complet au profil intéressant a également eu ses coups de mou. Avec un manque d’efficacité criant et un style de jeu proposé par le coach qui ne lui rendait pas forcément service, il a fini par quitter le club à son tour.

Ce magnifique but inscrit hier soir par Milik avec l’OM face à Metz ! 🚲 😍pic.twitter.com/llriK6L5fY — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 14, 2022

Dieng, Vitinha, les paris ratés sur la jeunesse

L’éclosion de Bamba Dieng aura une nouvelle fois montré que l’OM ne sait pas gérer ses jeunes joueurs et l’a laissé filer pour une bouchée de pain dans un club de seconde zone du championnat français. Lors du mercato d’hiver 2023, la direction marseillaise a cassé sa tirelire pour s’offrir Vitinha, la recrue la plus chère de l’histoire du club. Avec plus de 30 millions d’euros, la pression était sur les épaules du jeune portugais.

L’ancien de Braga n’aura pas réussi à répondre présent sur le terrain… Des prestations en dent de scie et la catastrophique réalisation face à l’AS Monaco en fin janvier 2024 aura eu raison de lui. Il rejoindra finalement le Genoa où il est toujours avec, cette saison, 14 matchs joués pour 0 but. Cela nous emmène vers deux buteurs qui ont marqué les esprits sur les dernières saisons mais qui, encore une fois, n’ont pas tenu sur la durée.

Sanchez et Aubameyang, la frustration d’une saison unique

Alexis Sanchez, accueilli en rockstar à Marignane n’aura fait qu’une saison à Marseille et sera retourné auprès de l’Inter Milan pour être doublure et finalement faire un retour pour le moment raté à l’Udinese. Aubameyang a répondu présent et n’a pas déçu : meilleur buteur de l’Europa League de la saison et des performances XXL qui ont permis aux Marseillais de sortir la tête de l’eau à plusieurs reprises. Seulement, le Gabonais n’échappe pas à la règle et quitte le club à l’été 2024 pour signer en Arabie Saoudite.

Neal Maupay est donc actuellement le titulaire à ce poste mais ne semble pas avoir le profil pour exploser les cages des adversaires sur les prochaines saisons. Son profil, certes utile pour l’équipe, ne rend pas forcément hommage à l’héritage qu’il y a à Marseille à ce poste. Le jeune Robinio Vaz pourrait avoir du temps de jeu sur les seize rencontres qu’il reste en championnat. Espérons pour lui qu’il sera mieux géré que les autres jeunes et prouvera qu’il a le niveau pour s’imposer.