OM : La récompense pour Robinio Vaz !

Le début de saison de Robinio Vaz connaît une nouvelle étape importante. L’attaquant de l’OM, âgé de seulement dix-huit ans, a été élu pépite du mois d’octobre en Ligue 1. Une récompense décernée par les supporters via le compte officiel de la Ligue 1 McDonald’s, et qui vient couronner un mois particulièrement réussi pour le jeune Marseillais. Avec trois buts et deux passes décisives sur la période, le joueur formé au club a logiquement devancé les autres candidats en lice.

Cette distinction confirme l’ascension fulgurante d’un joueur rapidement devenu l’une des révélations du début d’automne. Dans un effectif où les jeunes talents occupent une place croissante, Vaz s’installe désormais comme un élément majeur de la rotation offensive. Son impact statistique, combiné à sa maturité dans le jeu, lui a permis de s’imposer comme l’un des profils les plus prometteurs de la formation olympienne.

Vaz, un mois marqué par des performances décisives

Si Robinio Vaz a été récompensé, c’est grâce à une régularité impressionnante tout au long du mois d’octobre. Ses trois buts ont pesé lourd dans les résultats marseillais, tandis que ses deux passes décisives ont confirmé sa capacité à apporter de la créativité dans les derniers mètres. Cette efficacité offensive lui a permis de devancer Afonso Moreira, ailier de l’OL et principal concurrent pour le trophée.

Le Lyonnais, également âgé de dix-huit ans, avait pourtant signé une fin de mois convaincante. Profitant de la blessure de Malick Fofana face au Racing Club de Strasbourg, il s’était distingué avec un but décisif puis deux passes décisives contre Paris FC. Malgré ces performances solides, elles n’ont pas suffi pour dépasser la dynamique installée par le jeune Marseillais.

Cette récompense s’inscrit dans la continuité du travail engagé au sein de l’académie olympienne. Elle met en lumière la qualité de la formation marseillaise et l’émergence de joueurs capables d’avoir un impact immédiat en équipe première. Pour l’OM, voir l’un de ses jeunes talents mis en avant sur la scène nationale est un signal fort, confirmant la volonté du club de s’appuyer sur sa jeunesse pour construire l’avenir.

Robinio Vaz poursuit ainsi une ascension qui attire de plus en plus les regards. Déjà décisif, déjà influent, il devient l’un des symboles d’un renouveau marseillais porté par l’audace et le talent. Un statut de pépite du mois d’octobre qui pourrait bien n’être qu’une étape dans une saison où le joueur semble destiné à franchir de nouveaux caps.