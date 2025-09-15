OM: La réponse cash de Balerdi sur les arrivées d’Aguerd et Pavard !

À la veille d’un des chocs les plus attendus de la saison — Real Madrid vs Olympique de Marseille — Leonardo Balerdi, défenseur central et capitaine de l’OM, a tenu une conférence de presse dans laquelle il a répondu sans détour aux critiques qui l’entourent. Conscient de la concurrence au sein de la défense marseillaise — avec les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd — Balerdi ne se laisse pas déstabiliser.

Il a d’abord déclaré : « J’ai déjà vécu des situations comme celle-ci. Je ne pense pas aux critiques. » Cette conviction personnelle semble reposer sur une expérience antérieure à Marseille ou ailleurs, quand il avait à supporter des doutes médiatiques ou sportifs. Puis il a ajouté : « Les joueurs qui sont venus vont nous aider à nous améliorer, Pavard, Aguerd vont nous aider et améliorer le collectif ». Il y voit une force collective, une chance pour lui-même de progresser au contact de ces nouveaux éléments. Enfin, il conclut : « Je suis content car je vais être un meilleur joueur grâce à eux. »

L’actualité autour de l’OM précise que Nayef Aguerd est forfait pour le match face au Real Madrid, ayant été soumis à un protocole de commotion cérébrale. Dans ce contexte, Balerdi pourrait entamer la rencontre comme titulaire, ce qui le place au cœur de la pression défensive dans un match de très haut niveau.

La concurrence : Pavard, Aguerd… et la performance exigée

L’OM a renforcé son arrière-garde cet été : les recrutements de Pavard et Aguerd visent à donner plus de profondeur, de fiabilité et de compétition dans les postes clés de la défense. Cela oblige Balerdi non seulement à assumer ses responsabilités de capitaine, mais aussi à hausser son niveau individuel. Les critiques sur ses approximations défensives ont été nombreuses récemment.

Mental et collectif

Les propos de Balerdi sont intéressants pour ce qu’ils révèlent de son état d’esprit : il ne se contente pas de supporter la concurrence, il l’intègre comme un levier de croissance. En parlant d’amélioration collective, il affiche la volonté de s’inscrire dans un projet d’équipe, ce qui peut être crucial dans une campagne de Ligue des champions où l’adversité est constante, notamment face à des géants comme le Real Madrid.