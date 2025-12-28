OM : La réponse cinglante de Thierry Mouyouma !

La situation de Pierre-Emerick Aubameyang continue de susciter de nombreuses réactions, aussi bien du côté de l’Olympique de Marseille que dans l’entourage de la sélection gabonaise. Diminué physiquement mais toujours considéré comme un élément majeur des Panthères, l’attaquant marseillais est au cœur d’un débat qui a poussé le sélectionneur Thierry Mouyouma à sortir de sa réserve.

Critiqué pour avoir aligné Aubameyang alors que son état physique interroge, le technicien gabonais a tenu à répondre publiquement en conférence de presse. Une prise de parole appuyée, au ton ferme, destinée à rappeler le cadre et les responsabilités d’une sélection nationale engagée dans une compétition officielle. Pour Mouyouma, il n’était pas question de laisser planer le doute sur la légitimité de ses choix.

Ce mépris doit s’arrêter !

« Ce mépris doit s’arrêter. Nous disputons une Coupe d’Afrique des Nations, ce n’est pas un camp de remise en forme », a-t-il lancé devant les médias, soulignant d’emblée l’enjeu sportif de la compétition. Le sélectionneur a ensuite insisté sur les garanties médicales entourant la participation de son attaquant vedette : Aubameyang a été testé, ausculté et déclaré apte par le staff médical gabonais ainsi que par la commission médicale de la CAF.

Un rappel clair des procédures en vigueur, alors que certaines critiques laissaient entendre une prise de risque inutile. Thierry Mouyouma a également tenu à réaffirmer un principe fondamental du football international : durant les dates FIFA, les joueurs sont sous l’autorité de leur sélection. « Pendant les dates internationales, les joueurs appartiennent à leur pays », a-t-il martelé, appelant au respect du travail effectué par son staff.

Cette réaction n’a rien d’anodin. Elle intervient dans un contexte où l’OM surveille attentivement la situation de son buteur, conscient de son importance dans la rotation offensive olympienne. Sans entrer dans une logique de confrontation avec les clubs, le sélectionneur gabonais a surtout voulu défendre ses décisions et l’ambition de son équipe, engagée dans un match déjà décisif.

Sauf incident de dernière minute, Pierre-Emerick Aubameyang devrait ainsi être titulaire face au Mozambique ce dimanche à 13h30. Un choix assumé par Thierry Mouyouma, qui attend de son capitaine qu’il guide les Panthères dans une rencontre clé pour la suite de la compétition.

Cette sortie médiatique du sélectionneur éclaire la position du Gabon et rappelle la complexité de la gestion des internationaux. À Marseille, la priorité restera désormais de récupérer Aubameyang en bonne condition, tandis que la sélection gabonaise avance, portée par la conviction affichée de son entraîneur.