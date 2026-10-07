OM : la saison se joue-t-elle déjà maintenant ?

L’OM va entrer dans une séquence qui pourrait déjà peser très lourd sur la suite de sa saison. Après une trêve internationale arrivée dans un contexte très compliqué, les hommes de Bruno Genesio vont enchaîner plusieurs matches de Ligue 1 face à des adversaires de deuxième partie de tableau ou supposés plus abordables. Une série qui ressemble à une énorme occasion de se relancer… mais aussi à un piège majeur en cas de nouveaux faux pas.

Troyes, Angers, Le Havre, Toulouse… l’OM n’a plus le droit de se manquer

Le calendrier marseillais offre désormais une vraie fenêtre de tir.

Dans les prochaines semaines, l’OM va affronter Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse en championnat, avant un déplacement plus relevé à Lens.

Sur le papier, ce sont des rencontres que Marseille doit être capable de gagner s’il veut retrouver une place conforme à ses ambitions.

Le programme complet est à retrouver dans l’agenda des prochains matches de l’OM.

Après un début de saison très décevant, chaque victoire pourrait permettre de reprendre rapidement des places. Avec plusieurs équipes regroupées au classement, une série positive de trois ou quatre matches peut complètement changer la dynamique.

Une occasion en or de recoller

C’est tout le paradoxe de cette séquence. D’un côté, l’OM reste fragile, avec un effectif réduit et plusieurs joueurs encore sous surveillance physique. Mais de l’autre, le calendrier de Ligue 1 est loin d’être insurmontable.

Si les hommes de Bruno Genesio battent Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse, ils peuvent rapidement sortir de la zone dangereuse et se rapprocher du haut du tableau.

Dans ce contexte, le point sur l’infirmerie avant la reprise prend encore plus d’importance. Genesio aura besoin d’un maximum de joueurs disponibles pour profiter de cette séquence.

Mais en cas d’échec, le scénario pourrait devenir très inquiétant

L’autre lecture est beaucoup plus sombre. Si l’OM ne parvient pas à battre ces équipes dites plus faibles, alors le problème ne pourra plus être mis uniquement sur le compte du calendrier ou de la qualité des adversaires.

Un mauvais bilan contre Troyes, Angers, Le Havre ou Toulouse installerait Marseille durablement dans une lutte de bas de tableau.

Et dans ce cas, l’objectif ne serait plus seulement de revenir dans la première moitié du classement. L’OM pourrait devoir passer une grande partie de la saison à regarder derrière lui et à se battre pour son maintien.

C’est ce qui rend cette série si importante.

Le club reste déjà sous pression après plusieurs résultats inquiétants avant la trêve.

Genesio joue gros

Pour Bruno Genesio, cette période peut donc marquer un tournant.

Une série de victoires peut effacer une grande partie du début de saison raté, redonner de la confiance au groupe et permettre à l’OM de repartir vers ses objectifs initiaux.

À l’inverse, si Marseille continue de perdre des points contre des adversaires supposés à sa portée, la saison pourrait basculer dans un tout autre combat.

L’OM ne joue peut-être pas encore officiellement son maintien, mais il joue clairement une partie de sa saison sur les prochaines semaines. Battre les équipes de bas de tableau permettrait de relancer complètement la machine. Ne pas le faire installerait Marseille dans une lutte qu’il n’avait absolument pas imaginée au mois d’août.