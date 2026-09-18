OM : Moments compliqués pour Genesio, « on s’est effondrés »

Lourdement battu par le Besiktas (4-1) jeudi soir en Ligue Europa, l’OM a concédé une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Après la rencontre, Bruno Genesio a reconnu les nombreuses failles de son équipe, notamment en seconde période, tout en appelant son groupe à trouver rapidement des solutions avant le Classique face au PSG.

« À ce niveau, on ne peut pas faire autant d’erreurs »

Au micro de Canal+, Bruno Genesio a d’abord pointé les nombreuses erreurs commises par son équipe après la pause. L’entraîneur marseillais estime que l’OM avait pourtant réussi à rester dans le match durant une bonne partie de la rencontre.

« À ce niveau, on ne peut pas faire autant d’erreurs sans être sanctionnés. En première période, on a fait jeu égal. En début de deuxième, on a eu l’emprise jusqu’au deuxième but. Et après, on s’est effondrés. Quand on est dans une période où on enchaîne les défaites, on se raccroche à peu de choses. Et quand ça ne tourne pas comme on le souhaite, c’est dur. Cela veut dire beaucoup de choses sur ce qu’il nous manque aujourd’hui. On a essayé, mais c’est largement insuffisant. »

Une analyse lucide après une soirée où l’OM a encore perdu pied au fil du match.

« On ne courait plus ensemble »

Genesio a également insisté sur les problèmes d’organisation collective apparus en seconde période. Selon lui, les mêmes défauts se répètent depuis plusieurs rencontres.

« C’est dur, cela fait quatre défaites de suite toutes compétitions confondues. La plupart des matchs se ressemblent, avec des premières périodes équilibrées, où on fait de bonnes choses. Et puis, au fur et à mesure, on perd en organisation tactique. Il n’y avait plus de protection de la défense, on ne courait plus ensemble, on a eu beaucoup de manques en deuxième période. C’est à nous de trouver les solutions. Ce ne sont pas les meilleurs moments de ma carrière. »

Un Classique sous pression

Avec ce quatrième revers consécutif, l’OM arrive dans une situation délicate avant le Classique face au PSG. Au-delà du score à Istanbul, c’est surtout la manière dont l’équipe s’est désunie après le deuxième but qui inquiète.

Genesio en a conscience : les Marseillais devront rapidement retrouver de la solidité, de la cohésion et une meilleure maîtrise collective pour éviter que cette mauvaise série ne s’installe durablement.