OM : La grosse satisfaction de Walid Acherchour !

Walid Acherchour a salué la qualité du jeu de l’OM après leur victoire 2-0 contre Saint-Étienne, mettant en avant le « De Zerbi Ball » avec des phases de jeu abouties et une défense solide. Il a également souligné que les choix tactiques de l’entraîneur commençaient à porter leurs fruits, et a vu la dynamique actuelle de l’équipe comme prometteuse avant le match à Lille.

L’Olympique de Marseille a signé son troisième succès consécutif ce dimanche à Geoffroy-Guichard, en battant l’AS Saint-Étienne 2-0 lors de la 14e journée de Ligue 1. Un résultat qui confirme la montée en puissance de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Le consultant Walid Acherchour a souligné la qualité du jeu de l’OM lors de cette rencontre, mettant en avant la fluidité et l’intensité des phases de jeu. « On voit enfin ce fameux De Zerbi Ball, avec des phases de jeu très abouties, beaucoup de mouvement, et un jeu sans ballon remarquable, » a-t-il analysé sur DAZN.

On voit enfin ce fameux De Zerbi Ball — Acherchour

🎙️ | « On est plus très loin du De Zerbi Ball. Le jeu de l’OM s’améliore vraiment. Faire 9/9 face à Monaco, Lens et Saint-Etienne, c’est à valoriser, et c’est lui qui a impulsé ça par ses choix. » – @walidacherchour #ASSEOM pic.twitter.com/OWznlmz3lG — DAZN France (@DAZN_FR) December 8, 2024

Acherchour a particulièrement apprécié les couvertures défensives de l’OM, qui ont permis de limiter les occasions des Stéphanois. Selon lui, les choix tactiques de De Zerbi sont désormais pleinement validés, notamment après des victoires impressionnantes face à Monaco, Lens, et maintenant Saint-Étienne. « Battre ces équipes avec la manière montre que cette équipe prend forme, » a-t-il ajouté, soulignant l’aspect collectif et l’enthousiasme dégagé par l’OM. Il a également salué les performances du portier stéphanois, Larsonneur, qui a permis à son équipe de ne pas encaisser une défaite plus large. « Les couvertures défensives étaient excellentes pour limiter les opportunités de Saint-Étienne. De Zerbi a été conforté dans ses choix. Battre Monaco, Lens, et maintenant Saint-Étienne avec la manière, ça montre que cette équipe prend forme. Sans Larsonneur, l’addition aurait pu être plus salée. C’est de bon augure avant le déplacement à Lille. »

Regarder un match de l’OM, c’est prendre du plaisir

Le consultant a conclu en soulignant la dynamique positive dans laquelle se trouve l’OM, avec des matchs de plus en plus plaisants à regarder. « Regarder un match de l’OM, c’est prendre du plaisir, » a-t-il affirmé, avant d’évoquer le prochain déplacement à Lille comme un test important pour confirmer cette montée en puissance.