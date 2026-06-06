OM : la semaine de tous les dangers

L’Olympique de Marseille entre dans une période décisive de son été. Alors que le club travaille activement sur son mercato et la nomination de son futur entraîneur, une autre échéance pourrait avoir des conséquences bien plus importantes : la décision de l’UEFA concernant sa situation financière.

Selon les informations de L’Équipe, la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA, réunie la semaine dernière à Nyon, n’a pas encore rendu son verdict sur le dossier marseillais. Une décision est désormais attendue au milieu de la semaine prochaine.

Pour rappel, l’OM avait signé en 2022 un accord de règlement avec l’instance européenne afin d’éviter des sanctions plus lourdes liées au non-respect du fair-play financier. En contrepartie, le club s’était engagé à rééquilibrer progressivement ses comptes. Or, les objectifs fixés par l’UEFA n’auraient pas été atteints.

Face à cette situation, les dirigeants marseillais mettent en avant la crise des droits télévisés qui a frappé le football français ces dernières saisons. Un argument que l’UEFA examine actuellement avant de prendre sa décision.

L’inquiétude reste réelle du côté de la Commanderie. Plusieurs sanctions sont envisagées et la plus redoutée concerne une éventuelle exclusion de la Ligue Europa 2026-2027. Un scénario qui bouleverserait les plans sportifs et financiers du club.

Dans ce contexte, la nouvelle direction menée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi retient son souffle. L’avenir européen de l’OM pourrait se jouer dans les prochains jours, à un moment crucial de la reconstruction du club.