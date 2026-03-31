OM : la sortie musclée de Romain Molina après la rumeur Bouhafsi lancée par Riolo

Le débat autour d’une possible arrivée de Mohamed Bouhafsi à la présidence de l’OM a pris une nouvelle tournure. Sur X, le journaliste indépendant Romain Molina a vivement réagi aux propos de Daniel Riolo, déclenchant une polémique autour des relations entre médias et dirigeants.

Molina répond frontalement à Riolo et relance les tensions

La rumeur d’un éventuel rôle de Olympique de Marseille pour Mohamed Bouhafsi a récemment été évoquée par Daniel Riolo. Une hypothèse qui a suscité une réaction immédiate de Romain Molina sur le réseau social X.

Bouhafsi s’impliquait déjà dans certains transferts de l’OM à l’époque où il était “journaliste”, ça ne le changera pas trop, va. Il bloquait/filtrait aussi ce qui sortait sur le club pour son ami Eyraud (le schéma se répétait avec d’autres équipes et dirigeants, dont le PSG… — Romain Molina (@Romain_Molina) March 31, 2026



Dans un message particulièrement critique, Molina affirme que Bouhafsi « s’impliquait déjà dans certains transferts de l’OM » lorsqu’il était journaliste, évoquant également un rôle supposé de filtrage de l’information en lien avec Jacques-Henri Eyraud. Il élargit son propos à d’autres clubs, notamment le Paris Saint-Germain, en citant Jean-Martial Ribes.

L’After Foot et la question de l’indépendance médiatique

Dans la suite de son message, Molina interpelle directement Riolo et Gilbert Brisbois au sujet de l’émission After Foot. Il évoque notamment la délocalisation passée de l’émission à Madrid pour traiter de la Super Ligue, en questionnant son financement.

Ces déclarations, publiées sans filtre, relancent le débat sur les liens entre journalistes, clubs et dirigeants dans le football français. À ce stade, aucune confirmation indépendante ne permet de valider les affirmations avancées par Molina. Cette séquence illustre néanmoins les tensions persistantes dans l’environnement médiatique du football, particulièrement autour de l’OM, où les enjeux de gouvernance restent sensibles.