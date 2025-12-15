OM : la sortie polémique de Nabil Djellit sur Greenwood et l’arbitrage !

La victoire de l’OM face à Monaco (1-0), dimanche soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1, a permis aux Marseillais de rester dans le wagon de tête du championnat. Mais au-delà du résultat, la rencontre a suscité de nombreux débats, notamment autour de l’arbitrage et de l’influence déterminante de Mason Greenwood. Sur son compte X, le journaliste Nabil Djellit a livré une analyse tranchée, qui n’est pas passée inaperçue.

Dans un message publié pendant la rencontre, le journaliste a replacé le contexte sportif dans lequel évolue l’Olympique de Marseille, évoquant d’abord la pression liée aux résultats des concurrents directs : « L’OM sous pression après le succès de Lille et surtout Lens. Le PSG je n’en parle pas. Ce n’est pas le même sport. » Une manière de rappeler que la lutte pour le haut du classement reste dense derrière le leader parisien.

OM – Monaco, un hors-jeu qui fait débat ?

Le cœur de la réaction de Nabil Djellit concerne toutefois une décision arbitrale contestée lors de OM – Monaco. L’action en question, conclue par Greenwood, a été annulée pour une position de hors-jeu sifflée contre les Monégasques en amont. Une décision que le journaliste remet clairement en cause : « Le hors-jeu sifflé contre Monaco… Vaut mieux rien dire. » Avant d’aller plus loin : « La vérité c’est que ce hors-jeu n’existe pas. »

Selon lui, cette décision a eu un impact direct sur le scénario du match. « Greenwood joue à Monaco. Ça fait 4-0 à la fin. C’est la différence sur ce match. » Une affirmation qui souligne le poids du joueur offensif anglais dans le rendement actuel de l’OM.

Greenwood, facteur clé de la saison marseillaise

Nabil Djellit élargit ensuite son propos à une réflexion plus globale sur le niveau réel de l’Olympique de Marseille cette saison. « Plus globalement, sans Greenwood l’OM est 8e. » Une phrase forte, qui met en lumière la dépendance de l’équipe phocéenne à son meilleur buteur.

Greenwood ballon d’or 🔥✅ pic.twitter.com/d7Nrt7bs37 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 15, 2025



Le journaliste nuance également l’image parfois véhiculée autour du club : « Parfois le sentiment d’une fausse grosse équipe en L1. » Une analyse qui interroge la constance marseillaise face aux attentes élevées liées à son statut. Enfin, Nabil Djellit pointe ce qu’il considère comme un traitement à géométrie variable dans l’analyse médiatique : « Certains inventent des trucs en disant que Balogun bloque Aguerd etc… La vraie question c’est que si c’est dans l’autre sens. Aurait-on le même discours ? »

Entre débat sur l’arbitrage, dépendance à Greenwood et perception médiatique, cette sortie souligne à quel point chaque victoire de l’OM continue d’alimenter les discussions, bien au-delà du simple résultat sportif.