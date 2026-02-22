OM : la statistique alarmante qui accable Geronimo Rulli et la défense marseillaise

Depuis le début de l’année civile, Geronimo Rulli, gardien de l’Olympique de Marseille, traverse une période délicate et voit ses chiffres défensifs se détériorer, un signal qui inquiète autour du club phocéen.

Une série de matchs avec au moins deux buts encaissés

Le gardien argentin de 33 ans connaît une nette baisse de performance cette saison avec l’OM après une campagne précédente jugée solide. Selon les relevés établis après la rencontre à Brest (défaite 2-0), Rulli a encaissé au moins deux buts lors de sept de ses huit derniers matchs en compétition officielle. Cette statistique, relayée par le compte @Statsdufoot sur X, confirme une tendance défensive inquiétante pour le portier sud-américain.

Geronimo Rulli a encaissé au moins 2 buts lors de 7 de ses 8 derniers matchs en compétition officielle avec l’@OM_Officiel. #SB29OM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 20, 2026



Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, il a déjà concédé 17 buts toutes compétitions confondues, un total qui place l’OM parmi les équipes les plus friables sur le plan défensif en Ligue 1 cette année.

Cette méforme de Rulli s’explique en partie par les difficultés collectives de la défense marseillaise dans les derniers mois, qui a souvent laissé l’arrière garde exposée face aux attaques adverses, comme lors des deux réalisations de Ludovic Ajorque à Brest.

Contexte statistique plus large pour Marseille

Le club phocéen, sous l’entraîneur Roberto De Zerbi puis ses successeurs en 2026, peine à consolider sa solidité défensive. Cette saison, l’Olympique de Marseille a encaissé 31 buts en championnat selon les chiffres de la saison en cours — un total qui reflète une défense en difficulté.

Si les statistiques générales de Rulli montrent qu’il totalise un nombre important d’arrêts et de minutes jouées, le fait que l’équipe concède fréquemment plusieurs buts par match alimente les critiques autour de la performance globale du gardien.

Malgré cette période compliquée, Geronimo Rulli devrait être aligné dans les buts face à l’Olympique Lyonnais au Stade Vélodrome dimanche prochain, selon les prévisions d’alignement après le match contre Brest.