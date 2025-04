OM : La surprenante confidence de Rowe !

Auteur d’un bon match lors de la large victoire de l’OM contre Montpellier (5-1) samedi soir, Jonathan Rowe s’est exprimé en zone mixte sur ses difficultés cette saison. Rarement titularisé depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, l’ailier anglais a connu une période d’adaptation compliquée, mais affirme avoir gardé un état d’esprit positif.

Transféré l’été dernier en provenance de Norwich City, Rowe avait rejoint le club phocéen avec de fortes ambitions. Mais son temps de jeu limité a rapidement freiné sa progression. Le joueur de 21 ans a longtemps été relégué au rang de remplaçant, ce qui a affecté sa confiance.

« Cela a été difficile pour moi honnêtement. Je pense que cette saison a été compliquée. C’était un changement. Venir de Norwich, où j’étais un joueur important dans l’équipe, et arriver ici avec une grande détermination et une grosse envie de performer », a confié Rowe après la rencontre. « J’ai été laissé sur le banc beaucoup de fois cette saison. Ça m’a un peu touché, tout le monde l’a vu. Mais je suis resté positif. Je pense que c’est la chose la plus importante », a-t-il ajouté.

Malgré les obstacles, le jeune ailier veut désormais se concentrer sur l’objectif collectif de l’OM : une place européenne en fin de saison. « Même si j’étais en retrait, j’ai dû donner la meilleure image de moi-même. On a un objectif collectif et je dois tout faire pour aider l’équipe à l’atteindre », a conclu le joueur.

Jonathan Rowe pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent dans les semaines à venir, il semble être passé devant Neal Maupay dans la hiérarchie. Sa prestation face à Montpellier laisse entrevoir un regain de forme, à un moment crucial de la saison pour les Marseillais.