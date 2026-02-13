OM : la surprenante explication derrière le match cauchemar de Leonardo Balerdi…

Lors de la lourde défaite de l’Olympique de Marseille (5-0) dimanche au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, le capitaine Leonardo Balerdi a été impliqué dans la plupart des erreurs défensives ayant conduit aux buts adverses. Selon des informations publiées ce vendredi par La Provence, le défenseur central argentin aurait aligné cette rencontre avec un sérieux problème à l’oreille, ce qui pourrait compromettre sa présence ce samedi contre le RC Strasbourg en Ligue 1.

PSG – OM : Balerdi sous influence d’une gêne physique

La prestation de Leonardo Balerdi contre le PSG a été unanimement jugée très faible par les observateurs et la presse spécialisée, et elle s’est traduite par une large défaite de l’OM qui a sombré défensivement. Plusieurs médias ont noté l’impact négatif du rendement du capitaine sur l’équilibre défensif marseillais.

La Provence rapporte que l’Argentin n’était pas dans les meilleures conditions physiques au moment d’affronter le PSG : il aurait disputé cette rencontre avec un sérieux problème à l’oreille, nécessitant une rééducation en service ORL à Marseille en début de semaine. Cette gêne pourrait expliquer, au moins en partie, certaines approximations défensives constatées lors du match.

Ce contexte médical confirme des éléments évoqués également par d’autres organes de presse, qui soulignent que le joueur n’était pas à 100 % physiquement pour ce clasico.

Un forfait possible pour Strasbourg ce samedi

À la veille de la réception du RC Strasbourg samedi à 17 h en Ligue 1, Leonardo Balerdi est présenté comme incertain voire susceptible de manquer cette rencontre importante pour l’OM. La Provence précise que sa participation est compromise en raison de la poursuite de sa rééducation, et que son absence serait à confirmer d’ici à la publication du groupe officiel.

Cette situation médicale intervient dans un contexte déjà tendu pour l’Olympique de Marseille, qui doit faire face à des résultats irréguliers et à un besoin de stabilité défensive avant des échéances importantes dans le championnat de Ligue 1.