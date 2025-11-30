OM : La tristesse de Paixao !

L’OM a laissé filer deux points qui semblaient lui tendre les bras, dimanche soir, contre Toulouse. Dans une rencontre où les Marseillais avaient pourtant su renverser la situation, le scénario a tourné au cauchemar dans les ultimes secondes. En zone mixte, Igor Paixão n’a pas masqué sa frustration après ce match nul concédé dans le temps additionnel. L’attaquant de 25 ans a livré une analyse lucide et sans détour, fidèle à son tempérament.

Pour l’Olympique de Marseille, cette rencontre devait permettre de capitaliser sur la défaite du PSG quelques heures plus tôt. En prenant les trois points, les hommes de De Zerbi pouvaient viser la première place et confirmer leur montée en puissance. Mais le football réserve parfois des conclusions brutales, et Paixão a tenu à souligner précisément ce qui a fait basculer la partie.

C’est difficile de prendre un but à la fin alors qu’on menait au score

« Oui, c’est une déception. Il y a eu un manque d’attention dans les dernières minutes, et ces moments sont décisifs. On avait le match sous contrôle, mais on ne l’a pas terminé correctement. On va revoir ces situations pour éviter de les répéter (…) On a déjà perdu 2 points contre Angers. On sait qu’il faut s’améliorer. C’est difficile de prendre un but à la fin alors qu’on menait au score », a déclaré l’attaquant brésilien, visiblement marqué par la tournure des événements.

Ce but encaissé dans les derniers instants vient s’ajouter à une autre frustration récente : celle du match face à Angers, où l’OM avait déjà laissé filer une victoire largement à sa portée. Une nouvelle alerte que Paixão prend très au sérieux.

L’ancien joueur du Coritiba a également insisté sur la nécessité de réagir rapidement : « Bien sûr que nous sommes tristes. Le résultat parle de lui-même. On va continuer à travailler et chacun doit revoir ce qui s’est passé pour ne plus répéter ces erreurs. Il y a encore beaucoup de matchs et il faut penser à l’avenir », a-t-il ajouté.

Avec ce résultat, l’OM manque une occasion en or de frapper un grand coup au classement. Mais le discours d’Igor Paixão laisse entrevoir une volonté collective de corriger les failles. Prochaine étape : transformer cette déception en moteur pour la suite de la saison.