OM : La VAR accentue la confusion…

L’ancien gardien de l’OM s’est exprimé après la polémique née du match contre l’Atalanta. Pour lui, les décisions arbitrales sur les mains ne respectent plus la logique du football et doivent être repensées.

Le débat n’en finit plus d’agiter le monde du football. Après la défaite de l’OM face à l’Atalanta, la fameuse main non sifflée dans la surface italienne a provoqué une vague d’incompréhension. Jérôme Alonzo, ancien portier marseillais, a livré une analyse tranchée. Sans détour, il a remis en cause l’application actuelle du règlement : « Dans l’esprit du jeu, il y a cent fois penalty. Le problème des arbitres, c’est qu’ils ne sentent pas le jeu. »

Pour Alonzo, les officiels se cachent trop souvent derrière la lettre du règlement, oubliant l’essence même du football : l’intention, le mouvement naturel, le contexte de l’action. Il cite en exemple la main d’un défenseur de l’Atalanta : « La première main, il y a penalty ! Mais comme le joueur a les mains dans le dos, selon le règlement, on ne siffle pas. » Une situation qui, selon lui, illustre la déconnexion entre la règle et l’instinct de ceux qui connaissent le terrain.





« La maladresse ne doit pas pénaliser Marseille »

Jérôme Alonzo, lucide et mesuré, ne cherche pas à défendre aveuglément son ancien club. Il le précise : « Ça aurait été pour l’Atalanta, je vous aurais dit la même chose. » Ce qu’il dénonce, c’est une perte de cohérence dans la manière dont les mains sont jugées. « La maladresse ne doit pas pénaliser Marseille », explique-t-il, soulignant que la notion d’intentionnalité doit redevenir centrale dans l’arbitrage. L’ancien gardien plaide pour un retour au bon sens, où l’arbitre « sent » le jeu plutôt que d’appliquer mécaniquement une règle souvent mal comprise. Selon lui, la VAR, loin d’aider à clarifier les situations, accentue parfois la confusion.

En appelant à repenser les règles sur les mains, Alonzo met le doigt sur un problème que beaucoup de joueurs et d’entraîneurs dénoncent depuis des mois. Pour l’OM, cette nouvelle polémique s’ajoute à une série de décisions discutables qui nourrissent un sentiment d’injustice. Mais au-delà du cas marseillais, le message est clair : le football doit retrouver son esprit, celui de l’équité et de la logique du jeu.

