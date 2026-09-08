OM : la vraie priorité de Genesio au mercato n’était pas celle que l’on imaginait !

Alors que les besoins de l’OM ont souvent été évoqués sur les côtés, notamment au poste d’ailier droit ou de latéral droit, L’Équipe révèle que la priorité de Bruno Genesio et de son staff était en réalité ailleurs. Avant la fermeture du mercato, le secteur ciblé en priorité était le milieu de terrain.

Un milieu avant tout

Selon L’Équipe, le staff olympien avait identifié l’entrejeu comme la priorité de recrutement, dans l’hypothèse où les finances du club permettraient une arrivée.

Ce choix s’explique par les nombreux départs enregistrés dans ce secteur et par le manque de profondeur autour de Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli et Angel Gomes.

Les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ont ensuite accentué encore davantage le problème.

Pas un ailier droit ou un latéral droit

Cette information permet surtout de mieux comprendre les arbitrages sportifs de l’été. Malgré les débats autour d’un possible renfort sur le côté droit, le besoin jugé le plus urgent par Genesio n’était donc ni un ailier, ni un latéral, mais un milieu capable d’apporter davantage de volume, d’impact et de solutions dans la rotation.

Le club n’a toutefois pas pu concrétiser cette priorité, les contraintes financières empêchant finalement toute arrivée.

Un choix qui prend aujourd’hui encore plus de relief, alors que l’OM souffre précisément dans ce secteur depuis le début de saison.