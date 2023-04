OM : « L’absence de Tavares peut se prolonger… »

Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono est revenu sur le cas Nuno Tavares à l’OM. Il explique que le portugais doit en faire plus pour retrouver une place dans le onze titulaire de Tudor. L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche contre Troyes au Stade Vélodrome (3-1). Cette victoire a été marquée par les deux premiers buts de Vitinha sous le maillot olympien mais aussi par l’absence remarquée de Nuno Tavares dans le onze de Tudor. Le portugais a été remplacé par Issa Kaboré dans la composition de départ. Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono estime que Tavares peut perdre sa place de titulaire : « Cela peut s’installer jusqu’à la fin de la saison. Dans un match important comme celui de Lyon dimanche prochain, on peut se dire qu’un joueur comme Tavares est capable de surprendre tout le monde. Il est imprévisible dans son jeu. Il a été touché parce qu’il a été remplaçant contre Troyes. C’est peut-être une source de motivation pour lui. Son entraîneur a peut-être voulu le piquer en lui montrant qu’il pouvait être remplaçant. Il va falloir qu’il travaille toute la semaine et qu’il soit bien concentré. » À LIRE AUSSI : OM : L’explication sur le renouveau de Vitinha OM : Quand Tudor s’enflamme concernant Clauss … – https://t.co/ce0jsFYksy pic.twitter.com/4tvts5qRgx — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2023 Clauss ou Kolasinac pour remplacer de Tavares L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille identifie plusieurs possibilités dans l’éventualité où Tudor continue de se passer de Tavares. Il émet quelques réserves sur le déséquilibre que certaines décisions pourraient entraîner. « Il y a la solution de laisser Kaboré dans le couloir droit et Clauss en piston gauche. Tudor peut aussi refaire passer Clauss de l’autre côté et mettre Kolasinac dans le couloir gauche. C’est une solution mais elle peut créer un déséquilibre dans ta défense. Ce n’est peut-être pas l’idéal avant de jouer à Lyon » . OM : Riolo ne veut pas « tirer des enseignements » avant le match à Lyon ! – https://t.co/0BLRjqVAfu pic.twitter.com/6gL5of305X — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2023

S’il ne travaille pas, Tavares ne sera plus dans le onze

Adam Manseur explique que Tavares doit se remettre. en question pour espérer retrouver une place dans le onze titulaire de Tudor : « Clauss passe entre les mailles du filet. Il a la capacité de se montrer tranchant lorsqu'il évolue en piston gauche et ça lui a permis de jouer contre Troyes. Sur les derniers matchs, lui et Tavares étaient dans le même panier. Le fait d'aligner Clauss en piston gauche et Kaboré à droite a été déterminant. Kaboré est en progrès, il travaille beaucoup et ça va être compliqué pour Tavares de lui repasser devant. Il a reçu un vrai message de Tudor. S'il ne travaille pas et s'il n'est pas convainquant lors de ses entrées, Tavares ne terminera pas la saison titulaire. »