OM : L’adjoint de Sampaoli donne des nouvelles de Pau Lopez (absent de l’entrainement)

Jorge Sampaoli étant suspendu pour la reception du match face au MHSC en Coupe de France, c’est son adjoint Jorge Desio qui était ce jeudi en conférence de presse. Il a évoqué l’absence de Pau Lopez à l’entrainement ce matin et la situation de Mandanda…

Pau Lopez a eu de la fièvre mais on pense que tout va bien — Desio

« Pau Lopez a un peu de fièvre. On verra dans quelle condition il sera. Steve est quelqu’un d’incroyable, avec une personnalité incroyable, sa volonté ou sa disponibilité. Il montre le meilleur à l’entraînement. J’attends toujours le meilleur de lui car il a montré qu’il en était capable. (…) On essaye de faire un peu attention en défense et d’être agressif face à l’adversaire. Cela marche un peu mieux à l’extérieur. On va essayer d’améliorer les résultats à domicile pour améliorer cela. Il faut aussi observer le style de jeu à l’extérieur et en Ligue1 où il y a beaucoup de transition. On doit un peu corriger quelques détails pour changer les résultats au Vélodrome et équilibre les choses. » Jorge Desio – source : Conférence de presse (27/01/2022)