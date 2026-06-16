OM : l’agent Cyril Astier dévoile les coulisses des commissions d’agents dans le football

Invité sur le plateau de FC Marseille, l’agent de joueurs Cyril Astier a expliqué en détail le fonctionnement des commissions dans le football professionnel. L’occasion également de revenir sur une pratique qui soulève régulièrement des interrogations : l’implication de dirigeants dans certaines opérations de transfert.

Les commissions d’agents font régulièrement débat dans le monde du football. Pourtant, leur fonctionnement reste souvent mal compris du grand public. Présent sur le plateau de FC Marseille, Cyril Astier a tenu à rappeler plusieurs principes fondamentaux qui encadrent juridiquement son métier.

Selon lui, contrairement à une idée reçue, un agent n’est pas rémunéré directement sur le montant d’un transfert. « Un agent est rémunéré sur le salaire du joueur. Sa commission est liée à la rémunération brute du joueur, pas à l’indemnité de transfert. »

L’agent explique que cette rémunération peut être versée directement par le joueur qu’il représente, même si cette pratique est devenue relativement rare. Dans la majorité des cas, c’est le club qui prend en charge ce paiement à travers un accord tripartite réunissant le joueur, son représentant et le club concerné.

Des paiements souvent étalés sur plusieurs saisons

Pour illustrer son propos, Cyril Astier prend l’exemple d’une commission de 300 000 euros sur un contrat de trois ans. Si certains imaginent que l’agent touche immédiatement l’intégralité de la somme, la réalité est généralement différente. « La plupart du temps, l’agent est payé saison après saison, tant que le joueur est toujours dans l’effectif. »

Concrètement, une commission de 300 000 euros peut être répartie en trois versements annuels de 100 000 euros. Ces paiements interviennent souvent à la fin du mercato estival, lorsque la présence du joueur dans l’effectif est officiellement confirmée.

L’agent peut également être missionné par un club pour trouver une porte de sortie à un joueur devenu indésirable ou en manque de temps de jeu. « Dans ce cas-là, il est rémunéré par le club, généralement entre 5 et 10 %, selon les accords conclus. »

La question sensible des dirigeants impliqués dans les transferts

La discussion a ensuite dérivé vers un sujet plus délicat : celui des dirigeants qui pourraient avoir un intérêt financier dans certaines opérations. « Déontologiquement, ça me choque. »

Pour lui, un dirigeant doit avant tout agir dans l’intérêt sportif de son club. Dès lors qu’une rémunération personnelle peut entrer en jeu lors d’un transfert, un risque de conflit d’intérêts apparaît. « Si demain je suis directeur sportif et que j’ai un intérêt sur les transferts, forcément je vais être tenté de pousser certains dossiers. »

L’agent précise toutefois qu’il distingue l’aspect moral de l’aspect juridique. « Déontologiquement, je trouve que ce n’est pas bon. Mais légalement, je pense que c’est jouable. »

Des explications qui permettent de mieux comprendre les mécanismes parfois complexes qui entourent le marché des transferts et le rôle des différents acteurs qui y interviennent.