OM : L’ancien arbitre Bruno Derrien tranche sur l’expulsion d’Emerson !

L’expulsion d’Emerson Palmieri lors de la défaite de l’Olympique de Marseille face au Sporting (2-1), mercredi soir en Ligue des champions, continue de faire débat. Deux cartons jaunes en première période, une exclusion avant la pause et un scénario cruel pour les Marseillais, qui menaient 1-0 avant de s’incliner. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, Bruno Derrien, ancien arbitre international, a livré son analyse détaillée de ce fait de jeu controversé.

« Sur la simulation, l’arbitre n’avait pas le choix »

Pour Bruno Derrien, si la décision peut sembler sévère, elle reste conforme au règlement :

« Sur la simulation, l’arbitre est obligé de mettre le second carton jaune. Simulation, c’est carton jaune. C’est la règle. C’est totalement justifié », a expliqué l’ancien arbitre.

Emerson, déjà averti pour une faute de main à la 39e minute, a écopé d’un second avertissement pour une simulation dans la surface adverse (45e). L’arbitre avait d’abord accordé un penalty à l’OM avant de se raviser après consultation de la VAR. Une décision qui a totalement changé le cours du match.

Un premier avertissement contesté

En revanche, Derrien émet des réserves sur le premier carton jaune reçu par le défenseur italien :

« Sur le premier jaune, Emerson ne peut pas faire grand-chose avec sa main, hormis se couper le bras. Certes, le bras est un peu décollé, mais est-ce qu’il s’agit vraiment d’un acte d’antijeu ? Je ne suis pas totalement convaincu. »

Pour l’ancien arbitre, la sévérité de cette première sanction a pesé lourdement dans la suite du match :

« Le débat, il est là. Si le premier avertissement est discutable, la double peine devient très dure pour le joueur et pour l’OM. »