OM : L’annonce de Longoria sur l’officialisation de De Zerbi

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué officialisant l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le club se félicite de son arrivée et le président Longoria annonce le début d’un nouveau projet.

« L’OM est heureux d’annoncer la signature de l’entraineur italien pour les trois prochaines saisons. Âgé de 45 ans, le natif de Brescia possède déjà une solide expérience du plus haut niveau. Promu entraîneur à seulement 34 ans après une carrière professionnelle au poste de milieu offensif, Roberto De Zerbi monte rapidement les échelons en Italie jusqu’en Serie A et installe son identité de jeu ambitieuse à Sassuolo, en 2018″, a publié le club ce samedi soir pour officialiser l’arrivée du nouveau coach.

Son choix de nous rejoindre est un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif que nous entamons

« Nous sommes très fiers d’accueillir Roberto à l’Olympique de Marseille, un entraîneur talentueux et renommé au niveau européen. En plus de l’enthousiasme manifesté, dès les premiers contacts, à l’idée d’entraîner l’OM, il présente toutes les qualités requises pour réussir sur notre banc de touche. Son choix de nous rejoindre est un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif que nous entamons », a ajouté le président du club, Pablo Longoria dans ce même communiqué.

« Je suis très heureux de m’engager avec l’Olympique de Marseille, j’éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club. L’histoire et le prestige qui entourent l’OM, la passion et la ferveur de ses supporters, le sérieux et l’enthousiasme que m’ont témoigné Frank, Pablo et Medhi ont été déterminants dans ma décision de me lancer dans ce challenge passionnant. J’ai hâte de m’asseoir sur le banc de l’Orange Vélodrome, cette fois-ci en tant qu’entraîneur de l’OM, et d’aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite, » a ainsi déclaré Roberto De Zerbi.