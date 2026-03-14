OM : l’appel de Beye aux supporters mécontents

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans la douleur face à l’AJ Auxerre (1-0) vendredi soir au Stade Vélodrome, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Une victoire précieuse qui permet aux Marseillais de rester dans la course au podium, mais qui s’est déroulée dans une ambiance inhabituelle dans l’enceinte phocéenne.

Après la rencontre, l’entraîneur olympien Habib Beye a évoqué la ferveur absente du Vélodrome et a adressé un message aux supporters marseillais.

Une ambiance tendue au Vélodrome

La rencontre s’est disputée dans un climat particulier. Plusieurs groupes de supporters avaient décidé de manifester leur mécontentement face aux déceptions de la saison.

Banderoles critiques, grève des encouragements durant la première mi-temps et tribunes parfois clairsemées ont donné au stade une atmosphère loin des grandes soirées marseillaises.

Dans ce contexte, les joueurs olympiens ont longtemps peiné à faire la différence avant de finalement arracher la victoire en fin de rencontre.

Habib Beye regrette le manque de ferveur

Présent en conférence de presse après le match, Habib Beye n’a pas caché que cette atmosphère avait pesé sur son équipe.

« C’est dur pour tout le monde, même lorsque vous êtes sur le côté et que vous les regardez, vous avez envie que ça s’emballe, que ce Vélodrome s’emballe, mais il n’y a pas cette ferveur-là. »

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Le technicien marseillais a toutefois tenu à saluer la réaction de ses joueurs, capables d’élever leur niveau en seconde période.

« On le savait mais ça a été difficile pour trouver ce supplément d’âme qu’on a eu en deuxième mi-temps. Aujourd’hui, je veux vraiment féliciter mes joueurs d’avoir été capables, dans ce contexte, de hausser le rythme et la qualité de notre jeu. »

Le message de Beye aux supporters marseillais

Malgré les tensions, l’entraîneur olympien a tenu à rappeler l’importance du soutien du public dans la course aux objectifs de fin de saison.

« Je ne fais pas un appel à nos supporters mais on a vraiment besoin de ce soutien-là. Mais s’ils doivent entendre un message de ma part, il sera authentique : quoi qu’il arrive, on aura besoin d’eux. »

Habib Beye espère rapidement retrouver un Vélodrome plus bouillant pour accompagner l’équipe dans le sprint final.

« On espère que ce soutien arrive très vite parce qu’on a vraiment besoin de ce Vélodrome avec la force qu’il nous donne pour être l’équipe qui doit être à l’arrivée en Ligue des champions, parce que c’est l’objectif du club. »

L’OM toujours dans la course à la Ligue des champions

Avec ce troisième succès consécutif en championnat, l’OM reste solidement placé dans la lutte pour le podium.

Mais dans un contexte de tension avec une partie du public, les prochaines rencontres au Vélodrome pourraient être décisives, autant sur le plan sportif que dans la relation entre l’équipe et ses supporters.