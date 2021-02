OM : Larguet confirme 3 retours et 3 absents (dont MIlik) face à Nantes !

Ce vendredi, Nasser Larguet était au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes en conférence de presse. Le coach et directeur du centre de formation a fait le point sur son groupe avant le déplacement à Nantes. Il peut compter sur les retours de Ntcham et Lirola (non qualifiés face à Nice) mais aussi Balerdi (suspendu face à Nice). Par contre, Dario Benedetto est toujours absents il doit encore purger 2 matches. Milik et Rocchia sont aux soins…

Nasser Larguet ne veut pas prendre de risques avec Milik qui devrait encore être absent face à Nantes ce samedi.

Milik préservé, Rocchia aux soins et Benedetto suspendu

« Il y a deux garçons à l’infirmerie, Milik continue à travailler, il veut jouer mais je préfère le ménager, Christopher (Rocchia) est encore en soin. Tous les autres sont aptes. Amavi, il faut y aller progressivement. Il va rentrer dans le vif du sujet au niveau de la compète. Je vais voir pour demain combien de temps je vais pouvoir le faire jouer. » Nasser Larguet – source : FCMarseille (19/02/2021)

#Larguet : « Il y a deux garçons à l’infirmerie, Milik continue à travailler, il veut jouer mais je préfère le ménager, Christopher (Rocchia) est encore en soin. Tous les autres sont aptes. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 19, 2021

#Larguet : « Amavi, il faut y aller progressivement. Il va rentrer dans le vif du sujet au niveau de la compète. Je vais voir pour demain combien de temps je vais pouvoir le faire jouer. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 19, 2021