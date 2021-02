OM : Larguet confirme cinq absents et deux incertains face à Nice !

En conférence de presse ce mardi avant la réception de l’OGC Nice, Nasser Larguet confirme les absences de Milik, Lirola et Ntcham qui ne sont pas qualifiés et les deux suspendus : Benedetto et Balerdi.

Amavi sera dans le groupe mais devrait débuter sur le banc…

« Tout le monde est opérationnel sauf ceux qui ne sont pas qualifiés et les suspendus. Rongier ressent une douleur. Thauvin est aussi incertain, il a reçu une béquille face à Bordeaux, c’est pour ça qu’il n’était pas présent à l’entraînement ce mardi matin » Nasser Larguet– Source : Conférence de presse (16/02/21)

#Larguet : « Tout le monde est opérationnel, même si Rongier ressent un douleur à son tendon et qu’il y a un doute concernant Thauvin… » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 16, 2021