OM : Larguet confirme trois importants forfait et un grand retour face à Bordeaux !

L’OM va jouer à Bordeaux ce dimanche. Nasser Larguet a fait le point sur l’état de son effectif lors de la conférence de presse. Il a précisé qu’Alvaro, Arek Milik et Duje Caleta Car étaient forfaits pour ce match. Le coach ne veut pas prendre de risque avec eux, il devra aussi se passer des services de Payet qui est suspendu. Par contre, Jordan Amavi sera de retour dans le groupe !

#Larguet : « Pour Alvaro, Milik et Caleta-Car ils sont restés avec le médecin et Sakai avait une gastro ce matin. Duje avait une gène au quadriceps, il se sont bien mais on préfère le laisser au repos… » #liveFCM #confOM

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 12, 2021