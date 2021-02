OM : Larguet fait confiance à Henrique, Khaoui et Dieng pour la réception de Nice !

L’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice ce mercredi soir. Le coach marseillais fait confiance au jeune attaquant Ahmadou Bamba Dieng en pointe ! Retour de Payet en numéro 10 avec Thauvin sur le banc.

Nasser Larguet va devoir faire sans plusieurs joueurs de l’effectif après les rouges de Benedetto et Balerdi et les non qualifiés pour cette rencontre en retard de la 11e journée de Ligue 1. En effet, Ntcham, Milik et Lirola ne peuvent pas être sur le terrain ce mercredi. C’est pourquoi on retrouve Sakai à droite avec Nagatomo à gauche.

Au milieu : retour de Kamara qui laisse sa place au duo Caleta-Car Alvaro en défense. Il sera accompagné de Gueye. Devant, c’est un trio Khaoui, Henrique, Payet qui sera chargé d’alimenter le jeune Bamba Dieng en pointe !

Le onze de l’OM en 4-2-3-1



Mandanda

Sakai- Caleta-Car – Alvaro- NagatomoKamara – Gueye Henrique – Payet – Khaoui Dieng