OM : Larqué charge sévèrement De Zerbi !

L’Olympique de Marseille traverse une période des plus inquiétantes. Battus 3-1 par Reims ce samedi, les Phocéens ont concédé leur quatrième défaite en cinq matchs de Ligue 1, confirmant leur dynamique négative. Une situation compliquée pour les phocéens dont l’entraîneur Roberto De Zerbi serait en partie responsable selon Jean Michel Larqué…

Comme trop souvent ces dernières semaines, l’OM a une nouvelle fois sombré face à un adversaire pourtant largement à sa portée. Désormais dépassés par Monaco, les Phocéens voient leurs autres concurrents revenir petit à petit, mettant quelque peu en péril les ambitions d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

« Tu joues contre l’OM et tu te relances ! »

Si Roberto De Zerbi peut être excusable, difficile en revanche de nier sa responsabilité dans cette situation critique pour Jean-Michel Larqué, qui dresse, sur RMC ce dimanche, un constat sans appel sur la spirale infernale dans laquelle est plongé le club marseillais :

« (Est-ce qu’il est excusable le coach italien de l’OM ) On peut l’excuser, puisque c’est dans la nature humaine de pouvoir excuser et pardonner, mais dire qu’il n’est pas responsable, c’est autre chose. Excusable oui, responsable oui, responsable d’une situation, d’une passe épouvantable. Aujourd’hui, si t’as pas gagné un match depuis un mois, tu joues contre l’OM et tu te relances ! Je parle de Reims, mais je pourrais parler d’Auxerre qui était à peu près dans la même situation et de Lens qui était aussi en difficulté. Sur les 5 derniers matchs, tu prends 4 casquettes, et puis surtout, il y a le score, il y a surtout la manière. On m’avait dit qu’éventuellement la trêve internationale apporterait de la fraîcheur à une équipe qui ne joue qu’un match par semaine et qui a même été éliminée très rapidement de la Coupe de France, mais hier, j’ai pas vu une équipe fraîche, j’ai vu une équipe sans âme, sans enthousiasme. »

