OM : l’arrivée d’Habib Beye retardée par Rennes… pas de conciliation !

L’Olympique de Marseille voit s’allonger l’attente autour de l’arrivée d’Habib Beye comme nouvel entraîneur. Si une nomination se dessine en interne, le club phocéen ne peut officialiser le recrutement de Beye tant que le Stade Rennais FC n’a pas acté la rupture de contrat du technicien, ce qui n’a pas encore eu lieu.

Procédure juridique en cours entre Rennes et Beye

Ce mardi, une réunion de conciliation s’est tenue devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP) entre le Stade Rennais et Habib Beye, ancien entraîneur du club breton. Aucune entente n’a pu être trouvée pour une séparation immédiate, et la procédure suit son cours normal.

🚨INFO @RMCsport : pas de conciliation entre Rennes et Habib Beye devant la commission de discipline de la LFP. Le technicien ne peut se retrouver libre rapidement que si le club breton décide d’envoyer sa rupture de contrat plus tôt que le 12 mars. #RMCLive #OM — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) February 17, 2026



Suite à une première étape officielle – l’entretien préalable avec Rennes effectué le 12 février –, le club dispose d’un délai d’environ un mois pour notifier par écrit la rupture de contrat de Beye. Sans cette lettre, l’ex-entraîneur rennais reste lié juridiquement à son employeur. Le Stade Rennais a donc jusqu’au 12 mars pour envoyer cette notification.

Les sources proches du dossier expliquent qu’il serait surprenant que Rennes bloque volontairement Habib Beye, notamment après une tribune commune récemment publiée avec l’OM appelant à des améliorations dans le football français.

Maximum 12 mars ?

À l’Olympique de Marseille, la patience est de mise. Malgré l’annonce de l’intention de faire venir Beye pour succéder à Roberto De Zerbi, l’absence de rupture contractuelle actée empêche une officialisation rapide.

Dans l’immédiat, l’OM devra donc continuer sans nouvel entraîneur principal désigné tant que la procédure entre Rennes et Habib Beye n’est pas finalisée. Sans cette étape juridique, le technicien ne pourra pas être libéré avant la date butoir de mi-mars, à moins que le Stade Rennais n’envoie sa lettre de rupture avant cette échéance.

La situation administrative reste le principal frein à un changement de direction technique à l’OM alors que le club phocéen traverse une période charnière en Ligue 1.