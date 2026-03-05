OM : l’attitude de Mason Greenwood interroge… encore une polémique pour rien ?

Buteur dès l’entame de match, Mason Greenwood a pourtant marqué les esprits pour une autre raison lors de l’élimination de l’OM face à Toulouse en quart de finale de Coupe de France (2-2, 3 tab à 4). L’attaquant anglais a été aperçu isolé pendant la séance de tirs au but, une attitude qui a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Une séance de tirs au but marquée par l’isolement de Greenwood

La soirée avait pourtant parfaitement commencé pour Mason Greenwood et l’Olympique de Marseille. Dès la 2e minute, l’attaquant anglais a ouvert le score sur penalty au stade Vélodrome, lançant idéalement les siens dans ce quart de finale de Coupe de France face au Toulouse FC. Mais la rencontre s’est progressivement équilibrée, les visiteurs parvenant à pousser les Marseillais jusqu’à une séance de tirs au but après un score de 2-2.



Au moment de la séance, Mason Greenwood s’est présenté comme premier tireur côté marseillais. L’Anglais a transformé sa tentative avec une frappe cadrée et puissante. Pourtant, juste après son tir, l’attaquant ne s’est pas replacé avec ses coéquipiers au centre du terrain, contrairement à l’usage habituel lors de ce type d’exercice.

Des images relayées sur X montrent le joueur restant seul à proximité de la ligne de touche, à distance du groupe marseillais qui se soutenait au milieu de la pelouse pendant la séance.

Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 a vécu la fin de la séance de tirs aux buts face au TFC complètement écarté du reste du groupe… pic.twitter.com/iniKT0Mywi — Actu Foot (@ActuFoot_) March 4, 2026

Une polémique stérile…

Cette posture inhabituelle n’est pas passée inaperçue. Plusieurs internautes ont relevé cet isolement pendant la séance, certains y voyant un signe de tension ou de frustration dans un moment particulièrement stressant pour les joueurs.

Sur le terrain, la soirée s’est finalement conclue par l’élimination de l’OM, battu 4-3 aux tirs au but après le match nul 2-2.

Dans un moment aussi intense qu’une séance de tirs au but, chaque joueur gère la pression à sa manière. Certains choisissent de rester au contact du groupe, d’autres préfèrent s’isoler pour se concentrer ou évacuer le stress. Sans déclaration du principal intéressé ni indication du staff de l’OM, la polémique apparue sur les réseaux sociaux autour de cette séquence apparaît donc largement spéculative et, à ce stade, difficilement étayée par des faits vérifiables.