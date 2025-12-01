OM : Laure Boulleau épatée pour ce joueur marseillais !

Au micro de Canal+, Laure Boulleau s’est longuement exprimée sur le début de saison réalisé par Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de performances de haut niveau depuis plusieurs semaines. La consultante du Canal Football Club n’a pas caché son admiration devant l’impact du buteur gabonais, essentiel dans les résultats de l’Olympique de Marseille.

Invitée à analyser la dynamique de l’OM et le rôle déterminant de son attaquant, l’ancienne internationale française a tenu un discours très élogieux. « Aubameyang me surprend ? Je suis presque abasourdie par son niveau de jeu », a-t-elle ainsi confié sur Canal+. Une déclaration forte qui témoigne de l’ampleur de l’impression laissée par l’avant-centre marseillais depuis le coup d’envoi de la saison.



Boulleau a notamment insisté sur la capacité d’Aubameyang à briller dans les grands rendez-vous européens, un critère déterminant pour juger le niveau d’un joueur offensif. « Quand tu marques des buts et que tu fais gagner ton équipe en Ligue des champions (contre Newcastle), c’est que tu as un très très bon niveau », a-t-elle rappelé, soulignant la performance décisive du Marseillais dans le succès contre les Magpies.

Aubameyang impressionne !

La consultante est également revenue sur la prestation du buteur lors de la rencontre face à Toulouse. « Il a encore été bon hier (contre Toulouse). Malgré le résultat, j’ai trouvé qu’il avait été décisif. Il est en forme physiquement. Vu son âge, il est hyper pro sur tous les à-côtés du foot », a-t-elle ajouté, mettant en avant son professionnalisme et sa capacité à maintenir un niveau athlétique élevé malgré la trentaine bien entamée.

Sur le plan statistique, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 8 buts et 9 passes décisives en 17 matchs, toutes compétitions confondues. Une production offensive remarquable qui place Aubameyang parmi les joueurs les plus influents du championnat et confirme son rôle central dans le projet marseillais.

Avec une telle dynamique, le Gabonais s’impose comme l’un des leaders d’un OM en quête de stabilité et de résultats. Et si l’on en croit Laure Boulleau, son niveau actuel ne laisse personne indifférent — pas même les observateurs les plus aguerris.