OM : Laurent Bonnart invité d’une émission spéciale sur l’avenir de l’OM !

Alors que l’Olympique de Marseille entre dans une période charnière de son histoire avec l’arrivée de Grégory Lorenzi, les discussions autour du futur entraîneur et de la reconstruction de l’effectif s’intensifient. Dans ce contexte, l’émission Débat Foot Marseille de la chaîne YouTube Football Club de Marseille propose un numéro particulièrement riche avec un invité de marque : Laurent Bonnart.

Ancien défenseur olympien et champion de France avec l’OM en 2010, Laurent Bonnart est revenu sur son parcours marseillais et a partagé ses souvenirs les plus marquants sous le maillot phocéen.

Au programme de cette émission :

Gros Débat : l’arrivée de Grégory Lorenzi peut-elle relancer durablement l’OM ?

l’arrivée de Grégory Lorenzi peut-elle relancer durablement l’OM ? Bruno Genesio , plus que jamais favori pour prendre les commandes de l’équipe.

, plus que jamais favori pour prendre les commandes de l’équipe. Un effectif en pleine reconstruction avec de nombreuses interrogations autour des retours de prêt, des départs attendus et des choix à venir lors du mercato.

Petit Débat : les souvenirs de Laurent Bonnart à l’OM, son regard sur le club et son analyse de la situation actuelle.

Dans une ambiance détendue mais sans langue de bois, les intervenants décryptent les grands dossiers qui agitent actuellement la Commanderie et tentent d’imaginer le visage de l’OM version 2026-2027.