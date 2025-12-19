Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : l’avertissement de Daniel Riolo, “il en va de la survie du club”
OM Actualités

OM : l’avertissement de Daniel Riolo, “il en va de la survie du club”

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Pris dans l’intensité d’un exercice sportif exigeant, l’Olympique de Marseille ne peut pas se permettre de perdre de vue une réalité plus froide. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a rappelé que l’objectif du podium en Ligue 1 dépasse largement la simple ambition sportive. Selon le journaliste, la qualification en Ligue des champions conditionne directement l’équilibre économique et la continuité du projet marseillais.

 

L’actualité sportive de l’OM est dense. Entre la lutte en championnat, les échéances européennes et les attentes d’un public toujours exigeant, le club phocéen avance sur un fil. Mais derrière les résultats et les débats tactiques, une autre problématique demeure centrale : la fragilité économique. C’est ce point que Daniel Riolo a tenu à remettre au cœur des discussions dans l’émission After Foot sur RMC.

 

 

Selon le chroniqueur, l’exposition européenne et le rythme soutenu de la saison peuvent donner l’illusion d’une situation stabilisée. Or, il n’en est rien. Il a rappelé que la santé financière du club « ne s’est jamais vraiment arrangée », malgré les recettes liées aux compétitions continentales. Un constat qui oblige les dirigeants marseillais à garder une ligne de conduite claire, indépendamment des émotions sportives.

 

Une saison sportive qui ne doit pas masquer la réalité économique

 

Dans son analyse, Daniel Riolo insiste sur un point : l’Olympique de Marseille a pris des risques financiers importants ces dernières saisons. Le club a cherché à rester compétitif en multipliant les recrutements ambitieux, parfois via des prêts assortis d’obligations d’achat. Une stratégie qui a permis de maintenir un certain niveau sportif, mais qui pèse désormais lourdement sur les finances.


Le journaliste résume cette période par la formule imagée utilisée par Pablo Longoria : « on a voyagé un petit peu plus haut ». Une manière de souligner que l’OM a vécu au-dessus de ses moyens. Aujourd’hui, le retour à une gestion plus rigoureuse semble inévitable, avec une nécessité clairement évoquée : « il faut dégraisser ».

 

Le podium comme ligne de survie du projet marseillais

 

Daniel Riolo s’appuie également sur des échanges passés avec Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM. Le discours interne, selon lui, est d’une grande franchise. « La priorité des priorités, c’est d’être sur le podium », rappelait le dirigeant. Peu importe un parcours européen séduisant ou une dynamique positive sur le plan du jeu, le championnat reste la clé de voûte du projet.

La qualification directe pour la Ligue des champions représente un levier financier indispensable. C’est dans ce contexte que le journaliste a lâché : « L’OM doit être sur le podium, il en va de la survie du club. » Une phrase lourde de sens, qui résume l’urgence de la situation.

