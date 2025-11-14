OM : L’aveu intéressant de Pavard sur la Ligue 1 !

Benjamin Pavard continue de s’intégrer dans son nouvel environnement marseillais. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, le défenseur central de 29 ans s’est confié au média officiel de l’OM lors d’un entretien diffusé sur la chaîne Twitch du club. Après avoir réaffirmé son ambition de gagner des titres avec l’OM, l’international français a livré une analyse précise de la Ligue 1, un championnat qu’il découvre pleinement cette saison malgré son expérience internationale.

Auteur de débuts très convaincants sous les couleurs olympiennes, Pavard a cependant traversé une période un peu plus délicate ces dernières semaines. Rien d’alarmant pour autant : son influence reste importante dans le secteur défensif, et son adaptation à un nouveau championnat est au cœur des discussions. Interrogé sur les différences majeures entre la Serie A et la Ligue 1, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est montré transparent, sans langue de bois.

OM : Les confidences de Pavard sur l’ambiance du vestiaire ! – https://t.co/TFfyuORMRF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 14, 2025

Une Ligue 1 plus physique que prévu selon Pavard

Pavard a d’abord rappelé ce qui fait la force du championnat italien, qu’il a fréquenté à l’Inter Milan : « En Italie, c’est beaucoup de tactique. » Une constatation classique mais essentielle pour comprendre la transition qu’il opère actuellement. Il souligne ensuite l’évolution récente du championnat français : « Après je trouve que la Ligue 1 s’est beaucoup développée. C’est un championnat qui est très physique. »

Cette dimension physique, souvent évoquée par les spécialistes, impressionne désormais le champion du monde 2018 lui-même : « Parfois, on ne s’en rend pas forcément compte et même moi à l’Inter ou au Bayern, je ne me rendais pas forcément compte. » Un témoignage qui confirme que la Ligue 1 n’a plus rien d’un championnat sous-estimé. Pavard insiste également sur la qualité croissante des formations françaises : « Il y a des bonnes équipes qui essayent de produire du jeu, de bons joueurs… »

Pour l’OM, ces paroles résonnent comme un signe d’implication et d’humilité. Pavard a conscience des exigences du championnat et mesure le chemin à parcourir pour atteindre les objectifs fixés. Son adaptation, déjà bien entamée, représente un atout majeur pour la suite de la saison. L’Olympique de Marseille peut s’appuyer sur un joueur expérimenté, lucide et déterminé à performer dans un environnement qu’il apprend à maîtriser jour après jour.