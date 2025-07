OM : L’avis tranché de Pierre Ménès sur le retour d’Aubameyang…

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche d’un retour en Ligue 1, c’est une voix bien connue du paysage médiatique français qui a réagi à ce possible renfort pour l’Olympique de Marseille. Sur sa chaine Youtube, l’ancien journaliste a évoqué la rumeur menant l’ancien buteur du FC Barcelone, d’Arsenal ou encore de Chelsea vers la cité phocéenne, Pierre Ménès a livré son analyse.

Pierre Ménès estime que l’attaquant de 36 ans sera un gros plus pour l’OM dans un rôle de doublure : “Aubameyang, c’est un peu comme (Olivier) Giroud ou (Paul) Pogba : la grande brocante du football français. La différence, c’est qu’Aubam a été plus performant que Giroud ne l’a été aux États-Unis. Et lui, il sait qu’il arrive pour jouer un rôle de doublure. Faire entrer un Aubameyang à la 70ᵉ minute à la place de Gouiri, ce n’est pas le genre de changement qui rassure l’adversaire. Je suis très content de le revoir dans le championnat de France », a confié l’ancien journaliste sur son blog personnel.

Auba, Giroud, Pogba, la grande brocante du football français ?

Une prise de position tranchée, mais qui s’inscrit dans un contexte où plusieurs anciens internationaux français effectuent leur retour dans l’Hexagone. Tandis qu’Olivier Giroud s’est engagé avec le LOSC et que Paul Pogba a rejoint l’AS Monaco après avoir été un temps cité du côté du Vélodrome, l’arrivée de l’international gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM semble désormais en bonne voie.

Âgé de 36 ans, le Gabonais avait réalisé une saison 2023/2024 pleine avec 30 buts toutes compétitions confondues. Mais dans l’optique de la saison à venir et d’un effectif élargi pour disputer la Ligue des champions, son rôle pourrait évoluer. L’idée d’un Aubameyang en joker de luxe derrière Gouiri séduit clairement une partie de l’entourage du club, d’autant que son expérience du très haut niveau reste un atout majeur.

À condition que l’OM parvienne à finaliser ce renfort dans de bonnes conditions économiques, ce profil pourrait offrir des solutions précieuses à Roberto De Zerbi, notamment dans les fins de matches serrées, en Ligue 1 comme sur la scène européenne.