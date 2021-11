OM – Lazio (2-2) : Marseille n’y arrive pas…

L’Olympique de Marseille ne ramène qu’un match nul (2-2) face à la Lazio dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa. L’OM avait pourtant maitrisé la première mi-temps mais ce but encaissé à casser le place de Sampaoli.



OM 2 2 Lazio Milik (sp) 33′ 45′ + 6 Felipe Anderson Payet 82′ 49′ Immobile

Le Onze de Départ :

Lopez

Saliba, Caleta Car, Peres

Rongier, Kamara (Harit, 54′), Guedouzi

Lirola (Gueye, 86′), Payet, Under

Milik



Le Match

Sampaoli a décidé de proposer son 3-3-3-1 aligné face à Paris lors du match aller avec Payet ni Milik. L’OM a du mal a relancer proprement lors de ces premières minutes, la Lazio presse haut. Les marseillais ne sont pas assez précis techniquement pour construire… Payet tente sa chance d’un coup franc direct, la balle passe au dessus du mur, retombe mais pas suffisamment (13′). L’OM presse plus haut, nouveau corner, Caleta Car n’est pas loin de reprendre de la tête (15′). Bon centre de Lirola côté gauche, Milik reprend de la tête, belle parade de Strakosha (18′). Under et Lirola ont permuté, le centre de l’international turc ne trouve pas Milik légèrement retenu par le bras, l’arbitre va consulter la Var, penalty (30′). Milik transforme, il ne tremble pas et frappe à ras de terre dans le petit filet (1-0 / 33′). L’OM construit et tente de ressortir proprement le ballon, les italiens courent… La Lazio tente de réagir, mais après un corner italien, l’OM remonte rapidement le ballon, Under trouve Payet qui contrôle et enchaine une frappe, non cadrée (45′ + 3). Suite à un corner, la Lazio récupère le second ballon, Saliba se rate et dévie sur Felipe Anderson qui égalise dans les dernières secondes (1-1 / 45′ + 5). L’OM peut s’en vouloir, ce but était évitable. 1-1 à la mi-temps…

L’OM avait fait le plus dur…

L’OM repart dans un bon état d’esprit, après une récupération haute, Milik décale Payet, qui tente de frapper du gauche, il est contré (47′). Sur une sortie de balle, Saliba se rate sur une passe en retrait de Rongier, Immobile n’en demandait tant, il enroule parfaitement dans le petit filet de Lopez (1-2 / 49′). L’OM s’est sabordé en 5 minutes à la fin de la première et dès le début de la seconde. A peine entré, Milinkovic Savic s’offre une occasion dans le dos de la défense, il était hors jeu (53′). Sampaoli remplace Kamara par Harit (54′). L’OM a bien du mal à exister depuis le but d’Immobile, la Lazio maitrise et s’offre des occasion en jouant dans le dos de la défense. L’OM se réveille enfin, Under centre du gauche rentrant pour Milik trop court, lais le centre va heurter le poteau de Strakosha qui n’avait pas bougé (61′). Alors que le rythme est clairement tombé avec un bloc italien bien compliqué à contourner, l’OM propose une minute de folie. Guendouzi trouve le poteau, dans la continuité, Milik est trouvé dans la surface, le ballon train et Payet vient égaliser dans un angle fermé (2-2 / 82′). Harit provoque côté gauche, sa frappe déviée ne passe pas très loin (88′). L’OM pousse, Payet frappe de loin, le ballon heurte le haut de la transversale (90′). Marseille n’a pas reussi à gagner ce match et se retrouve mal placé dans la course à la qualification.