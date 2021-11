OM – Lazio : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit la Lazio pour le compte de la quatrième journée de Ligue Europa. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici… C’est la feuille de match !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et la Lazio aura lieu ce jeudi à 21h00 au stade Vélodrome. Le match sera diffusé sur W9 et Canal+ Sport.

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Caleta-Car, Saliba, Alvaro, Balerdi, Lirola

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Rongier, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Ünder, Milik, Payet

Olympique de Marseille :

Lopez (ou Mandanda) – Caleta Car, Balerdi, Peres – Rongier (ou Lirola), Gueye, Guendouzi, Gerson – Under , de la Fuente, Payet

Lazio :

Strakosha – Lazzari, Felipe, Acerbi (c), Hysaj – Alberto, Cataldi, Basic – Anderson, Muriqi, Pedro

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places, 60000 supporters annoncés / dont 10 000 enfants invités par l’OM).

L’arbitre désigné pour OM – Lazio ce jeudi est monsieur José Mario Sanchez. Raul Cabañero et Iñigo seront ses assistants tandis que Cesar Soto Grado sera le quatrième arbitre. Les deux arbitres assistants vidéo seront Juan Martinez Munuero et Ricardo de Burgos.

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« C’est un match encore plus vital que celui contre Galatasaray parce qu’il reste moins de matchs. Galatasaray a plus d’efficacité, c’est ce qui nous manque. On a joué un match très physique en Italie, contre un adversaire très difficile. Le match sera très difficile demain. On a besoin de gagner pour aller plus loin. (…) Je trouve superbe que le club ait invité des enfants (dans le virage nord), cela me procure beaucoup d’émotion. C’est un geste très noble du club. Jouer devant 56.000 personnes va nous aider. Cela crée des attentes importantes mais c’est très bien. Nous avons l’obligation de montrer le meilleur visage possible. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse 03/11/2021