OM : Le beau message de Pierre-Emile Højbjerg !

Pierre-Emile Højbjerg, prêté par Tottenham et qui sera définitivement transféré à l’Olympique de Marseille, a publié un message fort sur son compte Instagram, revenant sur son expérience au sein du club phocéen. Le milieu de terrain danois a partagé son ressenti après une saison marquée par des hauts et des bas, mais aussi par une relation particulière avec les supporters marseillais.

Dans sa publication, Højbjerg souligne l’intensité de son aventure à Marseille, évoquant à la fois la difficulté des défis sportifs et l’unité du groupe face à l’adversité. « Nous sommes devenus un groupe d’hommes qui sont toujours restés concentrés, déterminés et qui ont constamment grandi à chaque défi », affirme le joueur.

Arrivé dans un contexte de renouveau, sous la direction de Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi, Højbjerg a immédiatement adhéré au projet marseillais, malgré les résultats en dents de scie. « Tout au long de ma carrière, mon ambition a toujours été animée par des trophées, possible ou non, c’était le but », confie-t-il, exprimant ainsi sa détermination intacte malgré une saison sans titre.

ça m’étonne toujours de voir comment l’amour des gens peut aussi vous faire sentir que quelque chose de spécial a été réalisé

🔥 OM : Mercato, quels départs ? Combien ça rapporte la Ligue des Champions ? – https://t.co/ub4eZoYpwc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 13, 2025



Au-delà du terrain, Højbjerg a été marqué par l’accueil et le soutien des supporters de l’OM. « Je me suis senti extrêmement apprécié et ça m’étonne toujours de voir comment l’amour des gens peut aussi vous faire sentir que quelque chose de spécial a été réalisé », écrit-il, rappelant le rôle essentiel des fans dans son intégration.

Le Danois conclut son message par un « Forza OM ! », laissant planer le doute sur son avenir à Marseille, mais affirmant son attachement au club et à ses supporters. Une déclaration qui résonne comme un signe d’un possible retour, alors que l’OM se tourne désormais vers la préparation de la prochaine saison.