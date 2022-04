OM : Le bijou de Dimitri Payet fait le tour du monde !

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 2-1 au Vélodrome face au PAOK. L’incroyable but de Dimitri Payet fait le tour du monde !

Ce jeudi soir, l’OM a remporté son 1/4 de finale aller de Conférence League face au PAOK Salonique. Les Marseillais ont pris le meilleur sur leur adversaire mais peuvent tout de même avoir des regrets avec cette courte victoire. Il y avait clairement la place pour faire mieux que ça.

Dans tous les cas, les supporters marseillais ont vibré grâce à un éclat de génie de Dimitri Payet. Le numéro 10 a reçu un bon centre d’Ünder sur corner et a enchaîné d’une volée parfaite du droit qui s’est logée dans la lucarne… Forcément, ce but a été partagé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.

Mais ce but ne s’est pas arrêté aux frontières françaises ! Il a en effet fait le tour du monde en étant partagé par des comptes argentins, anglais, espagnols ou même brésiliens… Partout dans le monde ! Le prix Puskas est même plébiscité pour cette merveille du Réunionnais !

Dimitri Payet is STILL scoring bangers! 🤩

Dimitri Payet just scored one of the best goals you’ll see 😳 pic.twitter.com/2xk0wBvJTp

— GOAL (@goal) April 7, 2022