OM : Le bijou de Pol Lirola enflamme l’entraînement des olympiens !

C’est ce qu’on appelle un but de fou ! L’OM vient de publier une vidéo des joueurs à l’entraînement où l’on peut voir Pol Lirola inscrire un superbe but, à quelques jours du match face au Havre.

De quoi rendre jaloux les meilleurs latéraux droits du monde ! Le défenseur droit de l’OM, Pol Lirola, ne semble pas avoir perdu son adresse balle au pied. Sur les réseaux de l’OM, on peut voir le joueur espagnol inscrire un superbe but en solo, tout en puissance et en maîtrise. Après un magnifique sombrero sur Jonathan Rowe, Lirola remonte le terrain et déclenche une frappe surpuissante du pied droit, à distance. Le gardien n’a rien pu faire.

A lire aussi : Mercato OM : Ce qu’il manque pour conclure le transfert de Luis Henrique !

De quoi rappeler aux supporters de quoi est encore capable le joueur, moins en vue ces derniers temps. Le joueur avait été à l’origine de l’égalisation face à Lyon (2-3), dans un match qui restera gravé pendant longtemps dans les mémoires. Peut-il jouer un rôle majeur dans les deux derniers matchs restants de l’OM ?