OM : Le changement de Gasset pour inverser la tendance à l’extérieur !

L’OM se déplace à Reims ce mercredi pour le match en retard de la 32ème journée de Ligue 1. Pour ce déplacement, Gasset a décidé de changer les habitudes.

Seulement 2 succès sur 15 possibles en dehors de ses bases (en championnat), c’est le triste bilan qu’affiche l’Olympique de Marseille pour cette saison 2023-2024. En effet, les Marseillais se sont seulement imposés à Clermont et Lorient à l’extérieur, soit contre les 2 derniers du championnat. Alors pour le match de demain face à Reims, le coach phocéen Jean-Louis Gasset a décidé de changer les habitudes pour ce déplacement !

« On va changer les habitudes, on partait le matin du match et là on a pris la décision de partir cette après midi pour arriver à l’hôtel ce soir pour être tranquille. On aura une discussion individuelle demain avec tous les joueurs. On doit être demain à 23h virtuellement européen. »

Un déplacement crucial pour la course à l’Europe

Après l’élimination en demi-finale de la Ligue Europa, l’OM se doit de tout donner pour le championnat, ultime chance d’une qualification pour une coupe d’Europe. Ce match en retard c’est l’opportunité pour les Olympiens de passer sixième. Une sixième place pour l’heure qualitative pour la Conférence League mais qui pourrait en devenir une pour l’Europa en cas de victoire de Paris en finale de Coupe de France.